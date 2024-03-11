Днепр доставил военным дежурную партию техники почти на 18 млн грн и заключил соглашение с украинским производителем систем РЭБ и РЭР, – Филатов

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны необходимой техникой и оборудованием. 11 марта в присутствии военных мэр Борис Филатов подписал меморандум о сотрудничестве с украинской компанией "КВЕРТУС", специализирующейся на разработке и производстве устройств защиты от БПЛА, а также систем радиоэлектронной борьбы и разведки.

"Мы договариваемся с компанией "КВЕРТУС" работать дальше более системно. Чтобы они понимали, что есть системный заказчик их антидроновых систем. И чтобы мы могли масштабировать это и как можно больше передавать это нашим ребятам", – отметил Борис Филатов, подчеркнув, что Днепр и дальше будет комплексно обеспечивать военным необходимым оборудованием.

"Уже не в первый раз город закупает наше оборудование для бойцов на передовую. Следующий шаг мы решили скрепить меморандумом о сотрудничестве и дальнейшем развитии отношений. Думаю, другие города последуют примеру. Потому что ныне защита города, критической инфраструктуры и помощь бойцам – это очень важно", – добавил директор компании "КВЕРТУС" Ярослав Филимонов.

В настоящее время военные уже получили ряд этих устройств противодействия дронам. А еще – почти четыре десятка панелей отображения, более 75 комплектов радиостанций, ретранслятор, зарядные станции и более 230 FPV-дронов.

"Дроны подходят. Мы уже их использовали раньше, и они показали хорошие результаты. Есть некоторые моменты, которые мы обсуждаем с производителем дронов – после тестов, проводимых непосредственно в боевых действиях", – отмечает FPV-пилот Владислав с позывным "Турист".