Директор Южмаша обратился в Кабмин из-за угрозы масштабной техногенной катастрофы

Южмаш хранит в старых резервуарах компонент ракетного топлива, но денег на его хранение не получает, а про утилизацию давно не вспоминают. Всего на предприятие передали 95 тонн гептила, и если одна цистерна разгерметизируется, то пострадать могут до 100 тысяч человек.

Об этом написал генеральный директор Южмаша Сергей Войт, его письмом в космическое агентство, министерство промышленности и мэрию Днепра в Фейсбуке поделилась адвокат Юлия Сегеда.

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Гептил – это канцерогенное вещество, которое поражает кожу, иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, приводит к бесплодию и является причиной врожденных уродств. Гептил поражает буквально все системы человеческого организма. Он крайне опасен даже в минимальных концентрациях.

Это бесцветная или слегка желтоватая жидкость, у которой аммиачный, похожий на "рыбный" запах. Для человека наиболее опасно вдыхать его пары. При первом контакте он может вызывать потерю сознания, тошноту, рвоту, раздражение глаз и дыхательных путей, возбуждение нервной системы. Смертельная доза гептила для человека составляет 1 микрограмм на литр воды. Если это вещество попадает в почву и воду, то встраивается во все "пищевые цепочки".

В 2018 году Кабмин согласовал программу утилизации компонентов жидкого ракетного топлива (гептила), но забыл ее профинансировать. В этом году Южмаш тоже не получил денег на хранение токсичного вещества, хотя в год расходы составляют около 20 млн грн. Новой программы нет и надежды на то, что деньги будут в 2022 году, тоже нет. Это все происходит на фоне того, что Южмаша постоянные проблемы с долгами по зарплате и налогам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивный репортаж из "Южмаша".