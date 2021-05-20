В Днепре уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Фото

В Днепре начали готовиться к новому отопительному сезону сразу после завершения предыдущего. Капитальные ремонты трубопроводов отопления выполняют поэтапно во всех районах города.

Об этом заявил начальник теплового участка № 2 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Геннадий Плахтий. Он отметил, что на одном из наиболее проблемных участков заменят около 700 метров трубы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас мы ремонтируем внутриквартальные тепловые сети на участке от дома № 8 по улице Титова до дома № 104 на проспекте Александра Поля. Именно здесь зимой чаще всего происходили прорывы, поэтому начали с этих адресов. Здесь заменим около 700 метров подземной трубы. Работы планируем завершить в начале июля", – рассказал Плахтий.

О частых прорывах и аварийных состояниях труб сказал и старший мастер теплового участка КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Виктор Дадиверин. Он следит за ходом капитального ремонта тепловой сети на улице Семафорной, что на ж/м Северный.

"Эта трасса функционирует уже более 35 лет, однако по нормам она должна отслужить 25 лет, а затем быть заменена. Трубы уже изношены, поэтому мы их демонтируем, зато прокладываем здесь новые. Работы проводим в межотопительный сезон для комфорта жителей города. Здесь заменят около 960 метров трубопровода", – отметил Дадиверин.

Также впервые за последние 30 лет меняют магистральный трубопровод на территории котельной на улице Батумской, 21-Д. Отсюда тепло поступает в 233 дома, из которых 10 школ, 6 детских садов и 4 городские больницы.

По словам начальника теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Анатолия Лавренюка, замена труб существенно повлияет не только на качество теплоснабжения, но и на работу оборудования и других систем отопления.

"Монтаж магистрального трубопровода длиной около 160 метров и диаметром 630 мм уже почти завершен. Затем мы проведем гидравлические испытания, а после теплоизоляции и теплотрасса, и котельная будут готовы к новому отопительному сезону", – подытожил Лавренюк.