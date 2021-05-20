В Днепре уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Днепр в деталях
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В Днепре уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Фото

В Днепре начали готовиться к новому отопительному сезону сразу после завершения предыдущего. Капитальные ремонты трубопроводов отопления выполняют поэтапно во всех районах города.

Об этом заявил начальник теплового участка № 2 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Геннадий Плахтий. Он отметил, что на одном из наиболее проблемных участков заменят около 700 метров трубы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Днепре меняют трубы для отопления.

"Сейчас мы ремонтируем внутриквартальные тепловые сети на участке от дома № 8 по улице Титова до дома № 104 на проспекте Александра Поля. Именно здесь зимой чаще всего происходили прорывы, поэтому начали с этих адресов. Здесь заменим около 700 метров подземной трубы. Работы планируем завершить в начале июля", – рассказал Плахтий.

О частых прорывах и аварийных состояниях труб сказал и старший мастер теплового участка КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Виктор Дадиверин. Он следит за ходом капитального ремонта тепловой сети на улице Семафорной, что на ж/м Северный.

Ремонтные бригады в Днепре.

"Эта трасса функционирует уже более 35 лет, однако по нормам она должна отслужить 25 лет, а затем быть заменена. Трубы уже изношены, поэтому мы их демонтируем, зато прокладываем здесь новые. Работы проводим в межотопительный сезон для комфорта жителей города. Здесь заменят около 960 метров трубопровода", – отметил Дадиверин.

Коммунальщики планируют поменять 700 метров на одном из самых проблемных участков.

Также впервые за последние 30 лет меняют магистральный трубопровод на территории котельной на улице Батумской, 21-Д. Отсюда тепло поступает в 233 дома, из которых 10 школ, 6 детских садов и 4 городские больницы.

По словам начальника теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Анатолия Лавренюка, замена труб существенно повлияет не только на качество теплоснабжения, но и на работу оборудования и других систем отопления.

В Днепре проводят ремонт подземных труб для отопления.

"Монтаж магистрального трубопровода длиной около 160 метров и диаметром 630 мм уже почти завершен. Затем мы проведем гидравлические испытания, а после теплоизоляции и теплотрасса, и котельная будут готовы к новому отопительному сезону", – подытожил Лавренюк.

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