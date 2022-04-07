Днепр получил 20 современных тепловизоров для военных

В Днепр прибыла партия современных тепловизоров от ООО "Укртехагро" (г. Киев) при содействии благотворительного фонда "К победе вместе". 20 единиц портативных тепловизоров передадут защитникам территориальной обороны города, служащим Национальной гвардии Украины и другим военным формированиям, созданным в соответствии с законами Украины. Эту поставку оплатил днепровский БФ "Фонд обороны страны".

Современные портативные тепловизоры помогут бойцам, защищающим нашу страну, видеть и ориентироваться в полной темноте и при плохой погоде.