Делают невозможное: реабилитационный центр Днепра комплексно лечит военных после тяжелых ранений

Днепрянину Александру – 33. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, мужчина добровольно отправился защищать Украину.

"Ушел с другом. Чтобы мои дети жили в свободной стране. Я понимал, кто такие русские… Кто как не я? Надо их останавливать", – рассказал защитник.

Александр уже с марта 2022-го выполнял боевые задания на Донецком направлении. Получил контузию, несколько ранений. Один из них привел к потере конечности в июне 2023-го.

"Во время выполнения боевой задачи мы с собратьями ехали в машине. Начались артиллерийские обстрелы. Прилетело под авто. Пришел в себя и понял, что потерял ногу. Позвал собратьев на помощь", – рассказал воин.

Александра эвакуировали в больницу и после ряда операций направили в самый современный реабилитационный центр Днепра.

"Здесь уже не в первый раз. Сейчас разрабатываем концовку под протез. Есть некоторые проблемы. Был ряд операций. Впереди еще операция на другой ноге – удаление голеностопного сустава и тоже реабилитация. В этом центре очень профессиональный подход специалистов. К тому же друзья проходили здесь реабилитацию – и удовлетворены. Каждый день врачи спрашивают о моем состоянии. Если мне становится тяжело, сразу меняют комплекс упражнений. Сейчас уже хожу и даже вожу авто", – поделился Александр.

Сейчас с военным работают над выносливостью и восстановлением мышечной силы, рассказывает физический терапевт Александр: "Работаем над тем, чтобы пациент смог выполнять функции, которые делал до ранения. У Александра будет операция на другой ноге. Поэтому готовим концовку, чтобы, когда он становился на протез, она могла держать вес тела пациента".