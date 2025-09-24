Дату основания Днепра предлагают изменить: почему историки называют 1526 год

В Днепре продолжается важный процесс восстановления исторической справедливости и возвращения городу его настоящих истоков. Рабочая группа, в состав которой вошли историки, ученые, археологи и исследователи казацкой и имперской эпохи Приднепровья, определила условную дату возникновения города.

Видео дня

После длительных обсуждений и голосований большинство участников группы сошлись на том, что отправной точкой истории современного Днепра следует считать 1526 год. Именно тогда, по археологическим и картографическим данным, уже существовало поселение Старая Самар – один из первых казацких центров в регионе, из которого впоследствии сформировалась агломерация, включая Новый Кодак и современный Днепр. Инициатива реализуется в соответствии с распоряжением городского головы Бориса Филатова.

Дискуссия вокруг истоков

По словам заместителя городского головы Андрея Денисенко, дискуссия среди экспертов была непростой:

"В ходе работы группы мы имели плодотворную и серьезную научную дискуссию, в которой постепенно выкристаллизовались две генеральные линии. Первая – датировать начало истории Днепра от паланкового центра Войска Запорожского – Нового Кодака. Вторая – начинать от первого поселения, которое стало точкой запуска урбанизационных процессов в месте слияния Днепра и Самары – то есть от Старой Самары. Не все, но большинство членов рабочей группы склонились к тому, что именно Старая Самар является первым истоком казацкой агломерации, из которой впоследствии родился и Новый Кодак, и другие поселения, сформировавшие современный Днепр. Мы рассматривали две даты: 1524 год – когда археологи нашли товарную пломбу, которая свидетельствует о наличии торговли и постоянного поселения. И 1526 год – когда появилась карта польского картографа Бернарда Ваповского, где обозначен населенный пункт в нашем регионе".

Научные аргументы

Доктор исторических наук Сергей Свитленко поддержал старосамарскую концепцию:

"Уже в 1524–1525 годах на территории Старой Самары обнаружены товарные пломбы – это свидетельство налаженной торговли. Но нужно учитывать время транспортировки этих пломб из Польши на Приднепровье – следовательно, условной и наиболее вероятной датой является именно 1526 год. К тому же есть карта Ваповского, которая является ценным письменным источником. Поэтому, сопоставляя археологию и картографию, мы имеем достаточно оснований считать, что на этом месте уже существовало поселение".

Однако звучали и другие позиции. Доктор исторических наук Игорь Кочергин отстаивает новокодакскую версию:

"Я стою на позиции новокодакской версии. Условная дата – это 1650 год. Потому что на сегодня нет достаточных письменных или археологических данных, которые бы прямо объединяли Старую Самар с современным городом Днепр. Есть письменные источники, даже устные воспоминания, свидетельствующие о существовании городского поселения уже в XVIII веке на территории Нового Кодака. Да, археологические находки там еще немногочисленны, но письменные свидетельства – убедительны. Поэтому, по моему мнению, эта версия сейчас кажется более обоснованной".

Ключевая роль казацкого периода

Кандидат исторических наук, доцент Олег Репан отметил, что именно казацкий период является фундаментальным для понимания истории Днепра:

"Для истории города Днепра чрезвычайно важным является казацкий этап. И что начало города Днепр стоит рассматривать именно в казацком периоде".

Он пояснил, что территория современного города всегда была перекрестком важных путей:

"По моему мнению, более корректным, более системным подходом может быть подход, который исходит не из институциональной преемственности, а из внимания к территории. Именно здесь, где стоит современный Днепр, перекрещивается целый ряд путей – как сухопутных, так и речных. Самара впадает в Днепр, рядом первый порог, Брылев путь, Крымский путь. На основе этой коммуникативной системы и формируется Днепр, который включает как левобережную, так и правобережную часть".

По словам историка, древнейшим в системе поселений является именно Самарь, датированный первой четвертью XVI века:

"Вполне возможны даты 1524-1526 год. Последняя дата – это карта Ваповского, на которую уже нанесено поселение Самарь".

Отказ от имперских мифов

Таким образом, научная дискуссия выходит за пределы сугубо исторического вопроса. Отказ от имперского мифа о "городе Екатерины" и возвращение к настоящим казацким корням позволяет сформировать честную и научно обоснованную историю Днепра.

После завершения работы группы начнется процесс финализации протоколов, согласование формулировок и передача материалов на рассмотрение городского совета и мэра.

Что думают жители Днепра

В целом, согласно проведенному опросу городом, жители Днепра положительно относятся к инициативе восстановления правдивой истории. Они убеждены, что важно знать настоящее прошлое, а не то, которое навязывалось раньше. Наталья отметила:

"Я думаю, что это важно, важно знать правдивую историю, а не такую, как нам представляли".

Для других вопрос является не только историческим, но и современным вызовом. Леонид подчеркивает:

"Свою историю надо знать, чтобы понимали, о чем и за что мы воюем".

Супруги Александр и Елена считают, что такая инициатива поможет бороться с ложной информацией и мифами:

"Люди должны знать свой край и историю нашего родного края".

А Дмитрий увидел в этом шаг навстречу гражданам, ведь, по его мнению, люди стремятся к правде и всегда остаются любознательными:

"Я думаю, это будет очень интересно с точки зрения того, что людям интересно знать правду, всегда. Правда важна, и это интересует многих людей, так как люди развиваются, любознательны, и им действительно интересно узнать правду с чего все началось и как возник наш родной край".

Значение для города и региона

Установление 1526 года как даты основания Днепра станет не только исторической вехой, но и частью более широкой программы по восстановлению аутентичной истории города и региона. Это позволит переосмыслить прошлое, избавиться от советских и российских мифов и сформировать новую, научно подтвержденную концепцию истории Днепра.