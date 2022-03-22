Война Тойот и закупка оружия: Геннадий Корбан обратился к украинскому руководству

Об этом сообщает на Facebook-странице Геннадий Корбан

По словам главы ведомства, сейчас высшему руководству Украины нужно сконцентрироваться на следующих вопросах:

"Мы должны устроить оккупантам "Войну Тойот", для этого мы обязаны сделать нашу армию и территориальную оборону мобильной в кратчайшие сроки. Необходимо закупить тысячи пикапов и джипов. Улучшить военно-гражданскую логистику и приобрести тысячи грузовиков тоннажем 5-10 тонн. Это даст нам существенное тактическое преимущество перед противником", — заявил он.

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Также глава территориальной обороны сказал, что необходимо сформировать и рассредоточить существенные запасы топлива:

"Порты перекрыты, перерабатывать нефть нет возможности.Пора заранее об этом позаботиться, так как необходимо обеспечить жизнедеятельность миллионов людей в центральной и восточной Украине", — отметил он. И последнее, по мнению Геннадия Корбана, вооружение необходимо закупать, а не просить военную помощь.

"Просить помощь — это правильно, но малоэффективно. Страны восточной Европы готовы продавать нам вооружение за деньги. Вооружение для ТРО можно закупать через Военные Администрации. Территориальная оборона должна практиковаться и обучаться с применением разных видов вооружения. Иначе мы не добьёмся качественной боеспособности людей", — добавил глава теробороны Днепра.