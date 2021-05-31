В Днепре на детской площадке поселился огромный тарантул. Фото
В Днепре на территории детской площадки заметили огромного паука. Его жилище местные жители нашли у жилмассива "Парус" рядом с перекрестком Набережной Заводской и улицы Метростроевской.
Соответствующие фотографии в одной из днепровских групп в Facebook в понедельник, 31 мая, опубликовал пользователь Сергей Васильев. Он призвал жителей города быть осторожными во время прогулок и смотреть под ноги.
"Кто гуляет на детской площадке, будьте осторожны – там живет такое", – написал украинец.
Пользователи социальной сети в комментариях предположили, что, скорее всего, это южнорусский тарантул, в простонародье известный как мизгирь. Он не представляет опасности для людей и крупных животных.
Отметим, что южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) достигает до 30 мм в длину и предпочитает сухой климат, зачастую строя себе норы в малолюдных местах с мягкой почвой. Иногда его встречают и в жилых домах.
После укуса такого насекомого у человека возникает отек и боль в поврежденном месте, редко – кожа у места прокола окрашивается в желтый цвет. Людям с аллергией или серьезными реакциями после укуса рекомендовано обратится к врачу.
Напомним:
в 2020 году в Никополе Днепропетровской области ветеран боевых действий в Афганистане Станислав Бойко лишился обеих ног после укуса паука.
Пострадавшего ядовитый паук укусил за шею на даче.
Как ранее писал OBOZREVATEL, жительница Австралии показала в сети пугающее видео с большими пауками, которое впоследствии стало вирусным. Она сняла на камеру огромное количество насекомых на потолке комнаты своей дочери в Сиднее.