В сети показали нашествие сверхбыстрых пауков-охотников. Фото и видео

Жительница Австралии показала в сети пугающее видео с большими пауками, которое стало вирусным в сети.

Инцидент случился в Сиднее (Австралия). Фото и видео опубликовала подруга очевидицы под ником Petie R в социальной сети Твиттер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры из квартиры женщины выглядят, как сцена из фильма ужасов, туда заползли десятки пауков, которые принадлежат к одному из самых пугающих видов насекомых в стране.

Хозяйка увидела волосатых насекомых, когда вошла в комнату своей дочери. Они были на потолке и стенам комнаты.

Опубликованное видео просмотрели уже несколько десятков тысяч пользователей соцсети.

Отметим, насекомые принадлежат к виду хантсмен, то есть к паукам-охотникам. Их яд не составляет опасности для человека, но внешний вид, а также скорость, которую они могут развивать (примерно один метр в секунду), действительно могут не на шутку испугать арахнофобов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, как гигантский кенгуру напугал мужчину в Австралии. По словам очевидца, рост животного составлял около двух метров, а вес – примерно 100 кг. Также пользователи сети оценили развитую мускулатуру животного.