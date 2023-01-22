В Днепре сотни людей пришли проститься с жертвами ракетного удара РФ. Фото

В Днепре днем 22 января у разрушенного ракетным ударом дома проходит панихида по погибшим. Проститься с жертвами российского обстрела пришли сотни человек.

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Люди несут цветы к остановке возле дома, передает "Суспільне". Сегодня – девятый день трагедии.

На данный момент известно о 46 погибших и 80 раненных.

9 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России продолжают появляться стихийные мемориалы в память о убитых российской ракетой в Днепре. Россияне несут туда цветы и игрушки, а также плакаты, которыми прямо обвиняют Москву в гибели мирных украинцев.