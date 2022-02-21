В Днепре реконструируют легкоатлетический стадион на ул. Универсальный: как он выглядит сейчас

В Днепре идет масштабная реконструкция легкоатлетического стадиона по ул. Универсальной, 18а, более известного как стадион им. Петра Лайко. Работы были начаты в августе 2020 года. Завершить их планируют этим летом. В настоящее время работы выполнены на 95 %.

"Полностью выполнены работы по благоустройству, проложены коммуникации и дорожки для бега, обустроена зона для метания молота и ядра. Еще осталось уложить газон для футбольного поля", – рассказал заместитель начальника управления капитального строительства департамента капитального строительства городского совета Ростислав Голубовский-Ерощук.

Видео дня

Сейчас на стадионе идет ремонт помещений внутри трибун. Там разместятся тренерские комнаты, раздевалки на несколько команд и конференц-зал.

"На трибунах сделана система вентилируемого фасада, алюминиевые конструкции с энергосберегающими стеклопакетами. Трибуны изготовлены с современной гидроизоляцией. Уже смонтированы звуковые и световые системы", – добавил представитель подрядной организации Сергей Гавриленко.

Для стадиона выберут и новое название. Голосование за него длилось две недели, в итоге были выбраны три финалиста.

"Будет создана рабочая группа, которая выберет одно название для этого стадиона. В рабочую группу войдут тренеры по легкой атлетике города и области, судьи и представители спортивного сообщества. Планируется, что на этом стадионе Днепр будет принимать и международные соревнования, так что новое название будет по-английски", – рассказал начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Осипов.

Также он добавил, что на стадионе представлены все 48 видов лёгкой атлетики. Здесь смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, представляющие Днепр на международной арене, но и воспитанники спортивных школ города, а также любители. Для всех будет создан отдельный график.

На территории стадиона есть дом спорта, нуждающийся в ремонте. Сейчас на эти работы объявлен тендер.