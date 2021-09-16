В Днепре пройдет пятый фестиваль блогеров "Днепровский пост": что ждет гостей

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь города
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В Днепре состоится пятый фестиваль блогеров

25 и 26 сентября в Днепре будет проходить пятый фестиваль блогеров "Днепровский пост". Мероприятие состоится в рамках программы "Культурная столица".

Об этом сообщил на пресс-конференции 16 сентября начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов. Отмечается, что вход на все локации свободный.

"Аналогов этому фестивалю в Украине нет. Сейчас он несколько трансформировался: сейчас здесь представлены разнообразные социальные сети, не только Facebook, с которого все начиналось пять лет назад", – отметил Хорошилов.

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Хорошилов отметил, что аналогов этому фестивалю нет в Украине

На фестивале будут работать три локации: Facebook stage (концерт-холл "Bubamara", ул. Вернадского, 1/3), stage "Тик-Ток Talents" (парк им. Т. Г. Шевченко), stage "Креативные города, люди и блоги" ("Creative state of Dnipro", ул. Баррикадная, 16).

На фестивале будет работать три локации

"Фестиваль "Днепровский пост" социально и культурно направлен. Нет ни одного такого мероприятия в Украине, где бы собирались известные блогеры, обсуждали вместе с подписчиками разные темы. Блогеры часто проводят фан-встречи, но все они платные. В Днепре же все локации абсолютно открыты", – отметил директор Всеукраинского фестиваля блогеров "Днепровский пост" Руслан Анфилов.

Фестиваль "Днепровский пост" социально и культурно направлен, подчеркнул Анфилов

Всего на мероприятии ожидают более полусотни блогеров со всей страны.

"В частности, на Facebook stage мы ожидаем 15 блогеров. Формат "Днепровского поста" в прошлом году доказал, что на каждую дискуссионную панель не нужен десяток экспертов, достаточно, когда несколько блогеров обсуждают тему", – отметил внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин.

На Facebook stage ожидается 15 блогеров, отметил Гендин

Он также добавил, что к фестивалю можно будет присоединиться и онлайн: трансляция будет проходить на портале Hover.link. Подробная программа – на официальном сайте события.

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