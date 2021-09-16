В Днепре пройдет пятый фестиваль блогеров "Днепровский пост": что ждет гостей

25 и 26 сентября в Днепре будет проходить пятый фестиваль блогеров "Днепровский пост". Мероприятие состоится в рамках программы "Культурная столица".

Об этом сообщил на пресс-конференции 16 сентября начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов. Отмечается, что вход на все локации свободный.

"Аналогов этому фестивалю в Украине нет. Сейчас он несколько трансформировался: сейчас здесь представлены разнообразные социальные сети, не только Facebook, с которого все начиналось пять лет назад", – отметил Хорошилов.

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На фестивале будут работать три локации: Facebook stage (концерт-холл "Bubamara", ул. Вернадского, 1/3), stage "Тик-Ток Talents" (парк им. Т. Г. Шевченко), stage "Креативные города, люди и блоги" ("Creative state of Dnipro", ул. Баррикадная, 16).

"Фестиваль "Днепровский пост" социально и культурно направлен. Нет ни одного такого мероприятия в Украине, где бы собирались известные блогеры, обсуждали вместе с подписчиками разные темы. Блогеры часто проводят фан-встречи, но все они платные. В Днепре же все локации абсолютно открыты", – отметил директор Всеукраинского фестиваля блогеров "Днепровский пост" Руслан Анфилов.

Всего на мероприятии ожидают более полусотни блогеров со всей страны.

"В частности, на Facebook stage мы ожидаем 15 блогеров. Формат "Днепровского поста" в прошлом году доказал, что на каждую дискуссионную панель не нужен десяток экспертов, достаточно, когда несколько блогеров обсуждают тему", – отметил внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин.

Он также добавил, что к фестивалю можно будет присоединиться и онлайн: трансляция будет проходить на портале Hover.link. Подробная программа – на официальном сайте события.