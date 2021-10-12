В Днепре проходит трехдневный учебный курс по подготовке экспертов по вопросам развития системы предотвращения домашнего насилия

В Днепре проходит трехдневный учебный курс по подготовке экспертов, консультантов по вопросам развития муниципальной системы предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Мероприятие проходит в рамках большой программы "Города и громады, свободные от насилия" по инициативе Фонда народонаселения ООН в Украине и при поддержке Британии и Канады. Днепр выбрали партнером проекта в 2020 году.

"В проекте задействованы 30 городов и громад Украины. Сейчас мы проводим четырёхмодульный учебный курс для представителей 15 городов и громад, которые в этом году присоединились к фонду. Здесь, в Днепре, мы перенимаем опыт создания и функционирования специализированных служб поддержки пострадавших от насилия. Это один из городов, где завершено формирование полного спектра услуг этого сегмента. В частности, создан приют для круглосуточного длительного пребывания пострадавших от насилия, дневной центр, кризисные комнаты для кратковременного пребывания, функционирует 8 специализированных служб первичного социально-психологического консультирования лиц. Такого количества ни в одном городе пока нет. Работают мобильные бригады, горячие линии. Все это для нас интересно и полезно", – сказал эксперт Фонда народонаселения ООН в Украине Сергей Велигодский.

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В обучении принимают участие 45 участников – по три будущих эксперта из 15 городов Украины. Это представители территориальных громад и местных советов, депутаты, работники социальных служб, служб по делам детей, представители координирующих подразделений и тому подобное.

"Преодоление домашнего насилия – актуальная цель сегодня. Такой обмен опытом и знакомство с особенностями системного внедрения социальных услуг в этой сфере поможет сформировать подобное и в других городах нашей страны, в частности в Запорожье", – поделился мнением заместитель директора Запорожского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Владимир Кукин.