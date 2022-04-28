В Днепре некоторые дома могут перевести на почасовую подачу воды: названа причина

Из-за того, что жители Днепра плохо оплачивают услуги за водоснабжение дома-должники могут перевести на почасовой график подачи воды. Об этом сообщает заместитель мэра Днепра Михаила Лысенко.

В условиях войны Днепр стал одним из самых крупных хабов по передаче гуманитарных грузов, приему переселенцев и раненых. Большая часть городских ресурсов направлена решение этих проблем, с которыми город эффективно справляется. Но сейчас город столкнулся с еще одной проблемой - оплатой жителей города за услуги водоканала, вернее её неоплатой. Платежи составляют менее 50% от выставленных.

"Понимаем, всем трудно. Но, тем не менее, большинство поставляемой воды жителям у нас покупная с Аулов. За электроэнергию город так же платит, и водой пользуются все. Никому ведь в голову не придёт идея прийти в магазин, взять продукты и не заплатить. Тем не менее, платежи за потреблённую воду в разы меньше, чем за отопление", — написал Лысенко.

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В связи с этим, в случае большой задолженности многоквартирных домов, начиная с 5 мая этого года, будет рассматриваться вопрос о переводе этих домов на почасовый график подачи воды по данному графику:

С 07.00 до 09.00

С 12.00 до 13.00

С 19.00 до 21.00

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мэр Днепра принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.