Филатов принял участие в первом с начала вторжения РФ заседании Конгресса местных и региональных властей

Вечером 27 апреля прошел Конгресс местных и региональных властей под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Собрание было проведено впервые после полномасштабного вторжения РФ. Как и остальные участники, мэр Днепра Борис Филатов, являющийся членом президиума и правления Конгресса, присоединился к нему видеосвязью.

Так в повестке дня были вопросы функционирования государства в условиях войны, планы послевоенного восстановления страны и помощь переселенцам. На заседании присутствовал ряд уважаемых иностранных гостей: Президент Национального совета Федерального собрания Швейцарии Ирэн Келин, Президент Сената Румынии Флорин Кицу, Председатель Собрания Республики Северная Македония Талат Джафери, выразивших свою поддержку Украине.

В то же время, говоря об итогах Конгресса, Борис Филатов отметил, что у него был плодотворный разговор с Президентом Владимиром Зеленским по вопросу взаимодействия с правоохранительными органами.