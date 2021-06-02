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В Днепре из-за дождя улицы ушли под воду. Фото и видео потопа
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Во вторник, 2 июня, в Днепре продолжают идти дожди. Под водой оказались улицы и дороги города.
Пользователи сети выкладывали видео с подтопленных магазинов и даже маршруток, которые протекали на ходу.
Отмечается, что больше всего воды наблюдали в микрорайоне Северный и возле Днепровского государственного института физической культуры и спорта.
Воды на улицах было так много, что один из горожан устроил заплыв на байдарке.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди продержатся весь день.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.