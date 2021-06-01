Украину накроет циклон с дождями: синоптик уточнил прогноз погоды на начало июня

В начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.

Подробнее о погодных нюансах начала лета в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, за счет этого погода будет очень неустойчивой. "Например, 1 июня в западных областях осадков практически не будет, но, тем не менее, поле пониженного давления зацепит всю территорию Украины. Где-то больше, где-то меньше осадков, но в целом будет дождливый характер погоды", – уточнил Мурмыло.

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Циклон приведет к тому, что дожди задержатся на целую первую неделю июня, они будут разной интенсивности, но охватят большую часть территории Украины, отметил синоптик.

"Наиболее интенсивные осадки будут 1, 2 и 3 июня. Потом они будут постепенно ослабевать. Не могу сказать, что дожди совсем прекратятся. Просто они не будут носить такого тотального и интенсивного характера. Ослабеть они могут – очень ориентировочно – после 6 июня", – добавил Мурмыло.

По прогнозам Мурмыло, особого тепла в течение ближайшей недели ожидать не следует. Воздух в дневные часы будет прогреваться не выше +20… +23 градусов.

"Это самый максимум, когда дождей будет меньше", – уточнил синоптик. В дни интенсивных осадков температура будет еще ниже: "с трудом +20 или ниже +20 градусов".

Ночью температура будет находиться в пределах +8… +14 градусов. "Не тепло и не холодно", – заметил синоптик. При этом "температурный фон будет примерно одинаковый по всей территории страны".

"Это не очень хорошая погода для отдыха, особенно в южной части страны. В причерноморских областях выпадет наибольшее количество дождей, будет штормовой ветер, волнение на море", – сообщил Мурмыло.

По его словам, в Карпатах до сих пор лежит снег, а "30 мая выпала очередная порция снега". "В ближайшую неделю там возможны дожди, если будет холоднее, то и с мокрым снегом. Так что отдых там понравится разве что любителям экстремальной погоды", – подытожил синоптик.