В Днепре 42-летняя женщина станет мамой в 15 раз: врач рассказал ее историю

42-летняя жительница Днепра Александра ожидает рождения своего 15-го ребенка. Она всю жизнь "работает" женой и мамой, а муж трудится на котельной в две смены, чтобы прокормить семью.

Историю женщины и ее семьи рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в своем Facebook. Он отметил, что у Александры порок сердца, сильнейшие аллергические реакции, также бывали тяжелые осложнения. При этом она встречает трудности с улыбкой, а рожать своих детей традиционно приходит в больницу Мечникова.

"Для нас милее всего, что ее слова – вера, семья, материнство – не считаются устаревшими и отсталыми", – подчеркнул медик.

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По его словам, женщина любит мужа, детей называет своей командой и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.

Напомним, ранее в Хмельницкой области многодетная 42-летняя мать Светлана Кухарчук родила сына, который стал 18-м ребенком в ее семье. Теперь там воспитывают десять парней и восемь девочек. Медики отмечали, что это первые подобные роды в их регионе и они имели определенные риски, но мальчик родился здоровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США у пары три раза подряд родились близнецы. Так, за пять лет они стали родителями шестерых детей. Женщина заявила, что ни за что не хотела бы, чтобы их было меньше.