В Днепр вертолетом эвакуировали бойца ВСУ, раненого на Донбассе. Фото
В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца Вооруженных сил Украины, раненого в районе операции Объединенных сил на Донбассе.
Он получил проникающее ранение глаза с повреждением хрусталика, сообщила советника главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Губа отметила, что военный проходит лечение в реанимации политравмы в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова.
"Его впереди ждет операция в областной офтальмологической больнице. К сожалению, один глаз получил проникающее ранение с повреждением хрусталика. И я уверена, что наши специалисты восстановят солнцу зрение. Это вопрос времени", – написала советник.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевской больнице скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины 38-летняя Ольга Гранецкая. Женщина около года боролась с онкозаболеванием щитовидной железы и осложнениями.