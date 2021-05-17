В Днепр вертолетом эвакуировали бойца ВСУ, раненого на Донбассе. Фото

В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца Вооруженных сил Украины, раненого в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Он получил проникающее ранение глаза с повреждением хрусталика, сообщила советника главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Губа отметила, что военный проходит лечение в реанимации политравмы в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова.

"Его впереди ждет операция в областной офтальмологической больнице. К сожалению, один глаз получил проникающее ранение с повреждением хрусталика. И я уверена, что наши специалисты восстановят солнцу зрение. Это вопрос времени", – написала советник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевской больнице скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины 38-летняя Ольга Гранецкая. Женщина около года боролась с онкозаболеванием щитовидной железы и осложнениями.