На Днепре начали экспериментальное шлюзование для ускорения речной логистики

На Днепровском каскаде состоялось первое шлюзование баржо-буксирных караванов (2 баржи и 1 буксир). Для улучшения речной логистики планируют осуществить серию таких шлюзований.

Как сообщает министерство инфраструктуры Украины, инициатива от бизнеса по ускорению процесса шлюзования существовала давно. Наконец начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе.

"Впервые в истории был прошлюзован караван длиной 235 м и шириной 17 м, при том, что рабочий размер шлюзовой камеры 260 м, а ширина - 18 м. Это важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта", – говорится в сообщении.

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Такой вид шлюзования экономит до 8 часов во время одного прохождения. Ожидается, что сэкономленное время позволит судовладельцу совершить до 10 дополнительных рейсов ежегодно и дополнительно перевозить до 100 тыс. тонн за навигацию. Тестирование планируют продлить до конца навигации 2021 года.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, благодаря поддержке парламентариев и правительства удалось направить дополнительные 86,2 млн грн на модернизацию шлюзов. В следующем году планируется выделить еще до 600 млн грн.

"Это очередной шаг к развитию водной логистики, которая должна стать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам", – рассказал министр инфраструктуры.

Во время тестирования специалисты собрали информацию для проведения анализа и внесения необходимых изменений в Правила шлюзования. Речь идет, в частности, о видеорегистрации и фиксации всех факторов, которые могут влиять на безопасность шлюзования баржо-буксирных караванов различных типов на каждом конкретном шлюзе.

Параллельно команда МИУ финализирует работу над подзаконными актами в соответствии с принятым Законом Украины "О внутреннем водном транспорте".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принятый закон о внутреннем водном транспорте дает старт развитию речных перевозок, в частности для реализации проектов президентской программы "Большая стройка", что поможет снизить нагрузку на дороги и даст потенциальный экономический эффект в миллиарды гривен.