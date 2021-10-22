Клуб Загида Краснова в Днепре в разгар карантина провел вечеринку – СМИ

С 18 октября Днепр и область находятся в "красной" зоне карантина. И пока в ковидных отделениях медики спасают людей с коронавирусом, развлекательные заведения города, принадлежащие скандальному депутату Загиду Краснову, якобы продолжают активную деятельность.

Так, очевидцы сообщили, что 21 октября в клубе "Рио" можно было наблюдать километровую очередь из желающих попасть на концерт, пишет "Наше місто". Журналисты возмутились, что никакие карантинные ограничения не останавливают Краснова в погоне за прибылью.

Несмотря на жесткие карантинные правила, концерт Pyrokinesis в "Рио" не отменили. Вызывает вопросы и сам факт приезда российского рэп-исполнителя. Ранее в "Рио" уже выступил скандальный рэпер из той же России Ганвест.

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"Проведение концерта в закрытом помещении в "красной зоне" в самый разгар пандемии – выглядит, как насмешка над правилами, ограничениями, полицией и законом", – сказано в материале.

По данным журналистов, этот случай не первый, когда "Рио" активно работает в карантин. В апреле данный клуб якобы уже ловили на подобном. На данный момент на место прибыли сотрудники полиции.