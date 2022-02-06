Как в Днепре отметили Китайский Новый год: жители города оценили атмосферный праздник. Фото и видео

В Днепре 5 февраля отметили Китайский Новый год. По словам организаторов, такое масштабное празднование в городе состоялось впервые.

Праздничную локацию обустроили на улице Баррикадной. Ее украсили в стиле квартала Чайна-таун, сообщается на сайте городского совета. Горожане в целом отметили, что им понравилось мероприятие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Также несколько снимков в Facebook опубликовал глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

Большинство жителей города в комментариях отметили, что им понравился праздник:

"Отличный праздник",

"Больше всего понравилось настроение людей. Все на позитиве, что очень важно сейчас",

"При виде драконов у людей появлялись улыбки на лицах".

В рамках празднования среди прочего были организованы театральные представления и мастер-классы по каллиграфии.

Ранее писал OBOZREVATEL о традициях на Китайский Новый год, символом которого в 2022-м является Черный водяной тигр.