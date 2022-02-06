Как в Днепре отметили Китайский Новый год: жители города оценили атмосферный праздник. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Жизнь города
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Как в Днепре отметили Китайский Новый год: жители города оценили атмосферный праздник. Фото и видео

В Днепре 5 февраля отметили Китайский Новый год. По словам организаторов, такое масштабное празднование в городе состоялось впервые.

Праздничную локацию обустроили на улице Баррикадной. Ее украсили в стиле квартала Чайна-таун, сообщается на сайте городского совета. Горожане в целом отметили, что им понравилось мероприятие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Китайский Новый год в Днепре.
Видео дня
Китайский Новый год в Днепре.

Также несколько снимков в Facebook опубликовал глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

Китайский Новый год в Днепре.
Китайский Новый год в Днепре.
Китайский Новый год в Днепре.

Большинство жителей города в комментариях отметили, что им понравился праздник:

  • "Отличный праздник",

  • "Больше всего понравилось настроение людей. Все на позитиве, что очень важно сейчас",

  • "При виде драконов у людей появлялись улыбки на лицах".

Реакция жителей Днепра на празднование Китайского Нового года.
Реакция жителей Днепра на празднование Китайского Нового года.
Реакция жителей Днепра на празднование Китайского Нового года.
Реакция жителей Днепра на празднование Китайского Нового года.

В рамках празднования среди прочего были организованы театральные представления и мастер-классы по каллиграфии.

Ранее писал OBOZREVATEL о традициях на Китайский Новый год, символом которого в 2022-м является Черный водяной тигр.

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