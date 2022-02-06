В Днепре впервые масштабно отпраздновали Китайский Новый год: как это было

В Днепре впервые масштабно отметили Китайский Новый год. Основная локация – улица Баррикадная, ее к празднику превратили в мини-версию квартала Чайна-таун. Подготовка к встрече Китайского Нового года длилась около двух месяцев.

"Этот праздник очень яркий, наполненный традициями. Мы подготовили фуд-корт с аутентичной китайской едой, были театрализованные представления, инвенты, также были мастер-классы по каллиграфии, китайскому языку, культуре. Мы старались максимально погрузить наших гостей в атмосферу Чайна-тауна" – рассказал соорганизатор праздника Денис Жаткин.

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Изюминкой праздника стал танец Золотого дракона, символизирующий победу добра над злом, рассказала пиар-менеджер и соорганизатор мероприятия Влада Миколюк.

"Лучший комплимент, который я сегодня услышала, это когда житель Монреаля, живущий возле реального Чайна-тауна, сказал, что наш, в Днепре, намного праздничнее и красивее. Мы дали задание нашим местным театрам изучить традиционный китайский театр Цзацзюй и мифологию злого Няня и воспроизвели это на улице Баррикадной в Днепре", – рассказала она.

Встреча Китайского Нового года в Днепре подчеркивает многокультурность и многонациональность нашего города, отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики ГМР Евгений Хорошилов. "В Днепре нет никаких споров по разным культурам, религиям. Днепр с большим отрывом лидирует в конкурсе Украинского культурного фонда на получение титула "Культурная столица", поэтому в Днепре возможны и будут проходить разнообразные культурные ивенты, которые будут привлекать туристов из других городов и стран ", – сообщил чиновник.

Чтобы встретить Китайский Новый год на Баррикадной собрался почти весь город. Такое большое количество людей стало сюрпризом для организаторов. Среди гостей праздника – Наталья, девушка о мероприятии узнала из соцсетей, пришла, потому что нравится китайская культура.

"В Китае я еще не успела побывать, так что решила прийти сюда. Понравилось. Особенно запомнился танец дракона, очень эффектно, атмосферно", – поделилась впечатлениями горожанка.

Вместе с Натальей на праздник пришла ее подруга Карина. Девушка говорит, что получила кучу положительных эмоций: "Нравится, как все украшено, фонарики, музыка".

Празднование Китайского Нового года продолжится 6 февраля, гостей ждут китайский театр, мастер-классы и чайная церемония.

В связи с масштабным празднованием Китайского Нового года до 17:00 седьмого февраля по улице Баррикадной, от просп. Д. Яворницкого до ул. Шолом-Алейхема будет перекрыто движение транспорта, а также по ул. Баррикадная с обеих сторон будет запрещена парковка.