Филатов прокомментировал ситуацию в Днепре на 26-й день войны с Россией

Ситуация в Днепре и области остается полностью контролируемой. Коммунальные службы и лечебные учреждения обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме. Днепр также остается большим гуманитарным хабом страны, поэтому здесь хорошо отлажена логистика эвакуации людей по железной дороге. Об этом на брифинге 21 марта сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Так, комментируя отправление эвакуационных поездов с городского вокзала, Филатов отметил, что в последние дни количество выезжающих через Днепр существенно сократилось и в настоящее время составляет около 3-4 тыс. ежедневно. На сегодняшний день в целом запланировано три поезда. Один уже отправлен в польский город Хелм. Остальные – в Трускавец и Чопа – отправятся в течение суток.

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"Многое обращается с вопросами: "Ехать или нет?". Но это выбор каждого. Как городской голова, я не могу давать таких советов. Но мое личное мнение такое: те, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, и могут себе позволить временно выехать, например, в западные области, пожалуй, предпочли бы сделать это", – сказал Борис Филатов. Он также сообщил, что сейчас можно говорить о том, что люди возвращаются в город. Об этом свидетельствует, в частности, оживление работы бизнеса.

Также на вокзале продолжает работу волонтерский штаб. В то же время, мэр Днепра подчеркнул, что врачи, медперсонал первичного и вторичного звена остаются работать на местах. Доступные амбулаторное, стационарное лечение и экстренная помощь – в частности, это касается приезда скорых. В больницах достаточно медикаментов и кислорода, ведь основные запасы были сделаны еще до начала полномасштабной войны.

Комментируя завершение отопительного сезона этого года, Борис Филатов подчеркнул, что с учетом прохладной погоды в этом месяце отопление пока не будут отключать. Как и в довоенное время тепло прекратят подавать, когда среднесуточная температура будет стойко держать +8 градусов.