Эвакуация, спасение животных и работа медиков: Филатов рассказал, как живет Днепр на 43 сутки войны

Ситуация в Днепре и области остается контролируемой. Больницы города имеют запасы медикаментов на несколько месяцев, а коммунальные службы работают в штатном режиме. У "Горводоканала" достаточно реагентов, в том числе и хлора. Об этом на брифинге 7 апреля сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В то же время, комментируя ход эвакуации через железнодорожный вокзал Днепра, он отметил, что, учитывая официальные сообщения руководителей военных администраций Луганской и Донецкой областей о том, что мирным жителям этих регионов нужно поскорее уехать, сейчас многие из них двигаются через Днепр. "Я советовал бы им не задерживаться в Днепре, а восстановить здесь силы и двигаться дальше – в западные области. То же касается и наших земляков, постепенно начинающих возвращаться. Не стоит спешить. Все, кто не задействован на промышленных предприятиях, не относится к работникам критической инфраструктуры и имеющие возможность уехать, тем, пожалуй, стоит задержаться в более безопасных местах", – сказал Борис Филатов.

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Так сегодня идет 4 поезда (большинство – из города Покровск). Во второй половине дня через Днепр они отправятся на Черновцы, Чоп и Львов.

Кроме этого, Филатов отметил, что Днепр сейчас ожидает второй гуманитарный груз медикаментов и медоборудования от народа Израиля и израильского центра помощи "Unite for Ukraine":

"Мы всегда разделяли политическую позицию власти Израиля и народа этой страны, который массово поддерживает нас. Спасибо нашим израильским друзьям — прежде всего из городов Нетания и Хайфа".

Речь идет еще о 24 паллетах весом более 8 тонн — в том числе 4 тонны ампул парацетамола. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

В то же время Днепр продолжает заниматься эвакуацией львов, тигров, бурых медведей и других крупных животных из харьковского экопарка. Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, они будут доставлены в безопасные места. Также КП "Зооконтроль" продолжает работать. В настоящее время на базе предприятия находятся более 40 животных, вывезенных из Харькова, Мариуполя, Северодонецка, Волновахи. Здесь содержатся собаки наших бойцов, которым не с кем было их оставить. Несмотря на то, что сотрудники "Зооконтроля" задействованы в гуманитарных миссиях, предприятие продолжает также плановую работу – лечения и стерилизацию уличных собак.

"Мы будем продолжать спасать животных. Ведь мы – люди, а не изверги, как напавшие на нас", — подытожил Филатов.