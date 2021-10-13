Человеческая боль не имеет национального характера: в Днепре почтили 80-ю годовщину массового расстрела евреев

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь города
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В Днепре провели Марш Памяти к 80-й годовщине массовых расстрелов евреев

13 октября, в 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев города нацистами во время Второй мировой войны, в центре Днепра провели Марш Памяти, который начали с общей молитвы. Именно здесь в 1941 году оккупанты собирали еврейское население и в течение двух дней убили 11 тысяч евреев.

Представители еврейской общины отмечают – сейчас крайне важно, что к мероприятию присоединились люди всех возрастов, а также лидеры многих религиозных конфессий.

"Это имеет колоссальное значение для жителей города, всей Украины. Это пример для всего мира. Мы идем уже Маршем Жизни – в память о том марше смерти, который был здесь в 1941-м году. Тогда люди пришли сюда со своими личными вещами, их потом отобрали. Символ, который несут участники марша, – рукавицы расстрелянной девочки", – говорит директор еврейской общины Днепра Зелиг Брез.

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К мероприятию присоединились люди всех возрастов, а также лидеры многих религиозных конфессий.

Позже в парке Гагарина провели большой траурный митинг у стелы жертвам Холокоста. Здесь планируют построить большой мемориальный комплекс, который символически изобразит ступеньки в небо, которыми поднимались души невинно убитых людей. Их имена, которые уже более 30 лет собирает еврейская община Днепра, также увековечат здесь. Архитектором проекта является Александр Сорин, который также проектировал центр "Менора".

В парке Гагарина провели большой траурный митинг у стелы жертвам Холокоста

Сейчас, чтобы почтить память погибших, на месте трагических событий зажгли шесть свечей – как символ истреблённых во время Холокоста 6 миллионов евреев.

"Если мы увидим антисемита, то дадим ему понять, что сегодня в Украине нет места для этого. Нужно всех уважать. Нет места унижению и ненависти. В нашем городе светло – не только в физическом, но и духовном смысле. Мы видим дружбу и толерантность", – сказал главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий.

До 1941 года в Днепре проживало от 90 до 100 тыс. еврейского населения

Во время митинга ученики УВК № 144 зачитывали воспоминания из дневников жителей Днепра и воспроизводили страшные эпизоды тех событий в стихах. "Мы готовились к этому мероприятию, дети выполнили большой объем поисковой работы. Ведь все, что звучит здесь, оно в сердцах наших детей. Потому что для еврейского народа – это очень большая трагедия. И все должны это понимать. Мы рады, что много других школьников откликнулось. И что мы – едины", – рассказала директор УВК Елена Краснова.

Большой траурный митинг состоялся у стелы жертвам Холокоста

Обращаясь к участникам траурного митинга, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что, отрицая зло, нужно понимать – впереди есть вера и надежда, а уроки прошлого имеют огромное значение: "Я хотел бы сказать о банальности зла. Каждый думающий человек, особенно верующий, когда пытается осмыслить эту катастрофу, он задает себе много вопросов: как Всевышний мог это допустить, как это допустили люди. И каждый день, когда мы сталкиваемся со злом (даже в малейшем проявлении), мы не можем идти на сделку со своей совестью. Мы должны отрицать зло".

В течение нацистской оккупации 1941-1943 годов было уничтожено от 17 до 21 тыс. евреев города

По статистическим данным в Днепре до 1941 года проживало от 90 до 100 тысяч еврейского населения. В течение нацистской оккупации 1941-1943 годов было уничтожено от 17 до 21 тыс. евреев города. Семья первого секретаря Посольства Израиля в Украине Марка Довева также пережила значительные потери: "От нас уходит поколение, которое еще знало этих евреев. Приходит новое, которому иногда кажется, что этого не было или что это не имеет к ним никакого отношения. Поэтому именно сегодня вопрос памяти и ее увековечения принципиально важен, чтобы это никогда больше не повторилось. История – это не сборник рассказов. Это уроки, которые должны выучить все мы".

Вопрос памяти и ее увековечения является принципиально важным, отметили на митинге
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