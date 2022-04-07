Борис Филатов: панику отставить, никакой эвакуации я не объявлял

Мер уточнил, что высказал свое личное мнение, и совет уехать он давал жителям уже 100 раз с начала войны.

Соответствующий пост Борис Филатов опубликовал у себя на странице в Facebook.

Горожанам он посоветовал читать новости полностью, а не просто просматривать заголовки в новостной ленте и на их основании писать комментарии и делать выводы.

"Панику отставить.

Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за "жаренными" заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.

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"Мэр Днепра объявил эвакуацию"

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.

Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.

Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.

Панику отставить.

И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки", — написал Борис Филатов.