Больницу Мечникова заподозрили в 'схеме' с заработком на парковке авто: СМИ рассказали, что не так и какие угрозы

Областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре заподозрили в "схеме" с заработком на парковке. По данным СМИ, на территорию медучреждения за плату 60 грн якобы позволяют загонять любой автомобиль, подвергая опасности раненых и медиков. За ту же сумму предлагают и ночную стоянку.

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Как пишет местное издание "49000", двор больницы, где лежат раненые военные, "давно превращен в платную парковку". Журналисты и пациенты уже поднимали этот вопрос, на что директор медучреждения Сергей Рыженко отвечал, что с этой проблемой следует обращаться не к нему, говорится в материале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что у больницы был заключен договор с частной компанией "Сиви-центр" на аренду асфальтобетонной отмостки, но не на организацию парковки, пишет издание. Таким образом, предприятие, которое должно обслуживать пациентов и их родственников, якобы незаконно берет деньги с водителей.

Профильная комиссия областного совета после публичного скандала в 2020 году рекомендовала больнице Мечникова прекратить отношения с "Сиви-центром".

С тех пор прошло уже три года, но во дворе медучреждения до сих пор берут 60 грн с каждого водителя за парковку, утверждают журналисты. Кроме того, по их словам, "паркомены" сразу предлагают купить бахилы и маски – это "еще один коммерческий клондайк" в больнице Мечникова.

При этом о содержимом автомобилей, которые оставляют на ночь в больнице, где, по словам Рыженко, находятся сотни раненых бойцов, якобы никто не беспокоится, как и документами водителей. При такой ситуации за деньги возле больницы можно припарковать хоть грузовик со взрывчаткой, считает "49000".

Журналисты подозревают "Сиви-центр" в фиктивности, на что, в частности, может указывать уставный капитал в 9375 гривен и отсутствие активов. Кроме того, предприятие зарегистрировано в многоквартирном доме. Бенефициар – Игорь Васильев, фигурант дел о взыскании алиментов. Руководитель-подписант – Дмитрий Мельник, к которому тоже есть вопросы у правоохранителей из-за нарушения правил дорожного движения.

При этом заявлено, что фирма может предоставлять широкий спектр услуг от парковки автомобиля до лечения зубов.

"Очень удобное предприятие для администрации больницы Мечникова. Наверное поэтому, несмотря на публичные возмущения пациентов и журналистские расследования, Сергей Рыженко предпочитает закрывать глаза на метастазы коррупции", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Одна из больниц скорой помощи Киева попала в скандал из-за смерти бездомного. Там отказались принимать избитого мужчину, пострадавший умер от травм.

– Больницу Мечникова планируют перепрофилировать в университетскую клинику. Таким образом ее хотят приблизить к международным стандартам.

– Минздрав выступил с инициативой о передаче больницы Мечникова из областного подчинения в министерское, коллектив выступил против.