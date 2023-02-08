Чехия готова предоставить патронат Днепру и области в восстановлении после атак РФ

8 февраля мэр Днепра Борис Филатов пообщался с Генеральным директором Европейской секции МИД Чехии и делегацией республики. Из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии.

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"Мы благодарны чешскому народу за поддержку и желание помочь. Днепр готов к открытому и прозрачному сотрудничеству с международными партнерами", – сказал Борис Филатов.

Так, по словам Генерального директора Европейской секции МИДа Ярослава Курфюрста, Чешская Республика намерена оказывать секторальную помощь Днепру и области в восстановлении после атак российских террористов. Речь идет о гуманитарной поддержке и развитии и реализации конкретных проектов строительства. Для этого будут привлекаться, в частности, чешские архитекторы и урбанисты. Речь шла также о перспективе передачи Днепру пассажирскому транспорту.

"Мы понимаем ситуацию. Чехия помогает переселенцам из Украины, которые сейчас у нас. И наша страна помнит и хорошо понимает, что такое российские "асвободители"", – сказал директор Департамента развития сотрудничества и гуманитарной помощи Петр Гандалович.