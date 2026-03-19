Будет помогать гражданам быстрее получать соцпомощь: в Днепре внедрили новый цифровой инструмент

В Днепре продолжают развивать цифровые сервисы в сфере социальной защиты. В городской информационной системе внедрили функционал, который во время визита в управление позволяет сразу определить, на какие еще социальные услуги или виды помощи человек может иметь право в соответствии с предоставленными документами.

Видео дня

Благодаря этому жители могут получить больше поддержки от города, даже если раньше не знали об отдельных программах или не были уверены, что подпадают под их условия.

Техническую реализацию обеспечили специалисты департамента ИТ. Работу нового инструмента продемонстрировали в Центральном управлении социальной защиты населения.

Заместитель директора департамента ИТ Днепровского городского совета Александр Филипповский отметил, что система помогает специалистам быстрее ориентироваться в большом количестве программ и уменьшает риск того, что человек не воспользуется помощью, на которую имеет право. По его словам, развитие таких решений делает систему социальной поддержки более проактивной – когда город не только реагирует на обращения, но и предлагает жителям доступные им услуги.

Внедрение такого функционала является еще одним шагом к созданию современной и удобной системы социальных услуг, которая позволяет получать максимум информации и поддержки без лишней бюрократии.