'Будем и дальше помогать Силам обороны': Филатов показал технику от Днепра, которую получили воины на фронте

После последних вражеских обстрелов Днепра мэр Борис Филатов объявил, что поедет к украинским защитникам на линии столкновения, чтобы лично доставить им технику и оборудование от города. Объезд позиций длился больше недели.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Мы были в нескольких подразделениях по разным направлениям. В коротком видеоотчете вы можете увидеть, в частности, достаточно известных людей, сражающихся с первых дней войны и показывающих очень мощные результаты. Пусть наши враги знают, что после каждого (не дай Бог) такого случая – после того, как они обстреливают Днепр, он становится еще крепче, сплоченнее. И мы будем всегда помогать нашим Силам обороны", – подчеркнул Филатов.

Так среди техники, которую получили военные, есть дроны разного типа, РЭБы, солнечные батареи, генераторы, старлинки, зарядные станции и ряд оборудования.

"Спасибо очень. На самом деле, помощь сейчас очень нужна", – говорят военные.