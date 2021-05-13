'Book Space – 2021': стали известны спецпрограммы фестиваля

IV Международный книжный фестиваль "Book Space" обнародовал перечень спецпрограмм, которые состоятся в этом году. Мероприятие пройдет 3-5 сентября в Днепре, на Фестивальном причале.

Программа будет насчитывать более 100 событий, среди которых: лекции, дискуссии, презентации, воркшопы, образовательные программы. В гости ожидают известных как украинских, так и иностранных писателей, издателей, редакторов, иллюстраторов, музыкантов. События будут происходить в пределах 9 спецпрограмм.

Среди тем команда готовит, в частности, "Новую близость", которая будет посвящена фокусной теме фестиваля (куратор Юлия Лактионова); "Тандеме" – о сосуществовании и коммуникации между собой творческих людей (куратор Елена Юрчук) "не/известное" – о неизвестных нам литературах (куратор Виктория Старикова) "Библиотека XXI" – о чтении будущего и инновационные форматы (кураторы Стефана Цебренко и Юлия Лактионова).

Издатели, которые будут принимать участие в книжной ярмарке, будут презентовать книги и идеи в пределах издательской программы (куратор Алла Рыбицкая). Для специалистов книжной сферы команда "Book Space" разрабатывает профессиональную программу.

Также запланирована образовательная программа "Книги будущего" (куратор Виктория Угловая). Детей и подростков приглашают на детскую программу (куратор Стефана Цебренко), а всех посетителей – независимо от возраста – на музыкальную (куратор Анна Ставиченко).

"Мы долго размышляли, как объединить все события, которые мы планируем, в тематические блоки, и как разделить их в соответствии с потребностями аудитории. Остановились на 9 спецпрограммах, которые, хоть и будут отличаться между собой темами и форматами, однако будут одинаково интересными, увлекательными, инновационными и формировать между всеми нами – участниками, гостями, организаторами – новую близость, которая так важна для нас и которую мы так сильно ждем", – комментирует креативный директор фестиваля Юлия Лактионова.

За детальным представлением каждой из спецпрограмм следите на официальном сайте фестиваля, в Facebook и Instagram.