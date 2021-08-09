'Большая стройка' модернизирует стадион Перещепинской опорной школы на Днепропетровщине

В городе Перещепино Новомосковского района Днепропетровской области модернизируют стадион опорной школы. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на стадионе планируют обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки и беговые дорожки.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА. Сейчас подрядчики ровняют участок под футбольное поле и спортивные площадки. Устанавливают бордюры, прокладывают кабели освещения.

"Хотим привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей региона. Потому что речь идет прежде всего о здоровом образе жизни. Для этого реконструируем стадионы. Обновляем и спортивное пространство у Перещепинской опорной школы", – говорит глава областной администрации Валентин Резниченко.

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Раньше на стадионе проходили школьные и районные соревнования, однако за годы без ремонта он пришел в негодность. И был совсем несовременный. На беговых дорожках - остатки асфальта. На футбольном поле – сорняки и ямы. Поэтому детям приходится ездить играть в футбол в центр города.

"Многие дети бросили футбол. Когда будет новый стадион, все изменится. Сможем даже конкурировать на областных и всеукраинских соревнованиях", – сказал тренер школьной секции по футболу Олег Курилец.

На стадионе планируют устроить футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для баскетбола и волейбола, беговые дорожки на 4 полосы и тренажеры.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что на этот год запланировано строительство или реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.