Более половины домов, оставшихся без отопления после ночной атаки РФ, получат тепло в ближайшее время, – Филатов

В Днепре продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, произошедших в ночь на 13 февраля.

Как город восстанавливается после атаки – рассказал мэр Борис Филатов.

Так, водоснабжение в дома жилмассива Приднепровск будет возобновлено сегодня около 21:00. Далее коммунальщики будут ремонтировать тепловые коммуникации, поврежденные в результате гидроударов. Также из-за атаки россиян без отопления остались все абоненты КП "Комэнергосервис".Речь идет об около 240 домах. В то же время, более половины из них получат тепло уже в ближайшее время, сообщает Филатов, ведь город запускает одну из резервных котельных. От нее будут жить жилмассив Солнечный и часть левого берега.

"Полноценная подача теплоносителя для Приднепровска будет возможна после устранения повреждений на ТЭС. Информация об этом будет предоставлена дополнительно. Мэрия в постоянном контакте со специалистами ДТЭК", – отметил мэр Днепра.

Он также добавил, что из 105 пациентов, которых пришлось эвакуировать из филиала 16-й больницы в Приднепровске, пятьдесят два человека переведены в другие медучреждения. Остальные будут лечиться амбулаторно. Кроме этого, 6 школ переведены полностью на дистанционное обучение. Это заведения №129, 136, 98, 11, 27 в Приднепровске и УПК №57 на Солнечном.