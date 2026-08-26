Безопасные укрытия, генераторы и отремонтированные помещения: Днепр готовит детские сады к учебному году

Днепр продолжает развивать дошкольное образование и готовить детские сады к новому учебному году. В настоящее время в городе работает сеть из 177 учреждений дошкольного образования, два из которых находятся на капитальном ремонте. Ожидается, что в этом году дошкольным образованием будут охвачены почти 15 тысяч детей в возрасте от раннего до 6–7 лет.

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К началу учебного года в детских садах провели комплексную подготовку. Основное внимание уделили безопасности, энергонезависимости, обновлению образовательного пространства и созданию комфортных условий для детей.

По словам заведующей сектором дошкольного образования управления дошкольного образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елены Буряк, подготовка учреждений была комплексной и, прежде всего, направлена на обеспечение безопасности детей, энергонезависимость и создание комфортной образовательной среды. Она отметила, что, несмотря на все вызовы, город стремится обеспечить детям возможность получать дошкольное образование в надлежащих и безопасных условиях.

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Образовательный процесс в новом учебном году будет сочетать очную и дистанционную формы обучения. Почти 13 тысяч детей будут посещать детские сады очно, еще около 12% дошкольников будут учиться дистанционно.

Особое внимание при подготовке уделили безопасности. В 107 учреждениях уже оборудованы простейшие укрытия, ещё в двух работы продолжаются. Детские сады, не имеющие собственных защитных сооружений, будут организовывать образовательный процесс на базе других учреждений – детских садов или школ, где есть укрытия.

В городе создают условия и для самых маленьких воспитанников. Сейчас более 220 детей в возрасте от двух лет уже посещают детские сады очно. Это позволяет им общаться со сверстниками, развиваться и постепенно адаптироваться к детскому коллективу.

Важной частью подготовки стала и энергонезависимость учреждений. В 75 детских садах есть генераторы, а в 102 установлены солнечные панели. Оборудование помогает поддерживать работу критически важных систем – отопления, освещения, связи и коммуникаций в укрытиях.

В самих учреждениях также обновили групповые помещения, игровые и познавательные уголки, подготовили материалы и оборудование в соответствии с возрастом и потребностями детей. Питание будут продолжать организовывать по системе кейтеринга. Для каждого учреждения определен поставщик в соответствии с заключенными договорами, а дети будут получать питание по сезонному примерному четырехнедельному меню.

Например, в дошкольном учебном заведении № 7 накануне нового учебного года отремонтировали помещение оздоровительного центра. Работы были выполнены за счет городского бюджета.

Исполняющая обязанности директора учреждения Марина Гавриленко-Ковалева рассказала, что в оздоровительном центре заменили отделочные материалы на безопасные и эстетичные, обновили пол, потолки и двери. Отремонтированное помещение будут использовать, в частности, для процедур с кислородной пенкой. Также в центре работают массажист, спелеокамера и инфракрасная кабина. По её словам, это помогает поддерживать здоровье и психологический комфорт детей.

Занятия и процедуры в оздоровительном центре проводятся по назначению врача, работающего в учреждении. В частности, в спелеокамере, оборудованной из натуральных соляных блоков, дети находятся от 15 до 30 минут в соответствии с рекомендациями врача. Это помещение используется для профилактики бронхолегочных заболеваний и восстановления после острых респираторных заболеваний.

В новом учебном году в этом детском саду также планируют развивать англоязычное направление для старших дошкольников.