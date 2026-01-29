Безопасное пространство для мам и детей: как в Днепре работает центр 'Мамино счастье'

В Днепре работает городской Центр социальной поддержки детей и семей "Мамино счастье", где женщины и дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах или пострадавшие от домашнего насилия, получают временное проживание, питание и психологическую поддержку. По заданию городского головы Бориса Филатова центр создан для того, чтобы каждая, кто нуждается в помощи, имела доступ к безопасному пространству и комплексной поддержке. Женщины могут находиться в заведении бесплатно до 9 месяцев.

В центр в октябре 2025 года приехала переселенка из Луганской области Татьяна. Она рассказала о своем опыте:

"Я была очень в трудном положении, без жилья, без денег. С ребенком и беременна вторым. Нашла в интернете информацию о центре и попросила помощи. Меня заселили в центр и через три дня я родила младшую дочь. Мне здесь очень помогли, предоставили приют. Также я получила очень много внимания и заботы. Мне обеспечили психологическую поддержку и материальную. Сразу выдали продуктовый набор и вещи для меня и старшей дочери. Продуктами нас здесь постоянно обеспечивают, дают мясо, рыбу, крупы, молочку. То есть все для сбалансированного питания. Нас здесь обеспечивают всем необходимым, и я очень благодарна за помощь, ведь сама бы не справилась", – говорит Татьяна Чехута, жительница Центра социальной поддержки детей и семей "Мамино счастье".

Психолог центра Лидия Загора объясняет, как работают с женщинами и детьми:

"Самое главное – это построить доверие между мной и женщиной, которая нуждается в помощи. То же касается и детей. Здесь необходимо раззнакомиться, чтобы ребенок принял тебя за друга и не боялся. Этому я уделяю особое внимание. Каждую неделю у нас работает терапевтическая группа "Плечом к плечу". Мы поднимаем важные для всех темы и обсуждаем их. Это может быть насилие в семье, тяжелое психоэмоциональное состояние или другие жизненные проблемы. Нельзя обесценивать какую-то ситуацию, каждая требует внимания и обсуждения. И каждой женщине нужно разное время, чтобы открыться и рассказать о своей жизни и своих проблемах. Поэтому мы мягко все прорабатываем, чтобы помочь женщине или ребенку и создать для них комфортные условия", – отмечает Лидия Загора.

Центр имеет два отделения – для женщин с детьми и для женщин без детей. Все они получают комплексную психологическую, социальную и юридическую помощь, сопровождение в восстановлении документов и доступе к другим социальным услугам.

"Мы принимаем и беременных женщин, которую планируют отказаться от ребенка. Это такая профилактика социального сиротства. Работаем с женщинами и детьми, которые страдают от домашнего насилия, а также от насилия по признаку пола. Помогаем всем женщинам, которые в этом нуждаются. Каждая имеет отдельную комнату с постельным бельем, полотенцами, моющими средствами и средствами гигиены. Они получают одежду для себя и детей, а также раз в 10 дней – продукты питания. У нас есть игровая комната для детей, сенсорная комната для расслабления и детишек и их мам, есть столовая, где женщины могут приготовить себе еду, а также комната со стиральными и сушильными машинками. Проживают у нас круглосуточно и бесплатно. Все финансируется из городского бюджета. Центр рассчитан на 40 человек и пока нет свободных мест. У нас проживают 15 женщин и 26 детей. 6 из них – младенцы. С начала полномасштабного вторжения принимаем также внутренне перемещенных женщин. На сегодня у нас проживают такие дамы, вместе с детьми их 19. Мы всем оказываем комплексную поддержку, а также прорабатываем механизмы того, как женщина будет жить в будущем", – рассказывает директор Центра Марина Земенкова.

Обратиться в центр можно по направлению управлений-служб по делам детей районных администраций, Днепровского городского центра социальных служб, а также через полицию, мобильные бригады или Дневной центр социально-психологической помощи пострадавшим от насилия.

Также центр принимает обращения непосредственно по телефонам: +38 099 520 79 18 – отделение для женщин с детьми, +38 099 520 79 34 – отделение для женщин без детей.