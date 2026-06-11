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Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию
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В Днепре продолжается капитальный ремонт трамвайного переезда на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев. Работы проводятся поэтапно. Проект предусматривает обновление трамвайной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

На первом этапе уже заменили рельсы на участке улицы Черных Запорожцев. В ближайшее время работы начнутся непосредственно на самом перекрестке. Также частично обновили опоры контактной сети и подготовили основу для установки сопутствующей инфраструктуры.

Кроме того, на проспекте Богдана Хмельницкого расширяют проезжую часть на одну полосу движения. После ее открытия начнется второй этап ремонта.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

Представитель подрядной организации Александр Юнкевич сообщил, что в ходе основного этапа будут полностью заменены рельсы и дорожное покрытие на переезде с применением современной бесшпальной технологии укладки рельсов, которая снижает шум и вибрации при движении транспорта.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

По его словам, в целом планируется обновить более 500 метров трамвайных путей. На участках, совмещенных с проезжей частью, рельсы уложат на железобетонных плитах по бесшпальной технологии, а на других отрезках применят классический способ укладки. Также обустроят новые остановки для более удобной и безопасной посадки и высадки пассажиров.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

Александр Юнкевич добавил, что из-за интенсивного движения грузового и легкового транспорта покрытие на этом перекрестке значительно износилось. Из-за проседания и разрушения дорожного полотна здесь регулярно возникали пробки, поэтому было принято решение комплексно обновить как трамвайные пути, так и дорожную инфраструктуру.

Параллельно продолжается реконструкция улицы Инженерной на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Василия Слипака.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

По словам представителя подрядчика, работы выполняются с учетом принципов безбарьерности и доступности для маломобильных групп населения. Здесь демонтируют старое покрытие, обустроят более 8 тысяч квадратных метров новых тротуаров, создадут систему водоотвода, установят современное освещение и элементы благоустройства.

Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

Также на объекте обновят инженерные сети, обустроят зеленые зоны и места для отдыха. Завершить все работы при благоприятных условиях планируют осенью.

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