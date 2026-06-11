Безбарьерная среда в Днепре: в городе обновят крупный трамвайный переезд и прилегающую территорию

В Днепре продолжается капитальный ремонт трамвайного переезда на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев. Работы проводятся поэтапно. Проект предусматривает обновление трамвайной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Видео дня

На первом этапе уже заменили рельсы на участке улицы Черных Запорожцев. В ближайшее время работы начнутся непосредственно на самом перекрестке. Также частично обновили опоры контактной сети и подготовили основу для установки сопутствующей инфраструктуры.

Кроме того, на проспекте Богдана Хмельницкого расширяют проезжую часть на одну полосу движения. После ее открытия начнется второй этап ремонта.

Представитель подрядной организации Александр Юнкевич сообщил, что в ходе основного этапа будут полностью заменены рельсы и дорожное покрытие на переезде с применением современной бесшпальной технологии укладки рельсов, которая снижает шум и вибрации при движении транспорта.

По его словам, в целом планируется обновить более 500 метров трамвайных путей. На участках, совмещенных с проезжей частью, рельсы уложат на железобетонных плитах по бесшпальной технологии, а на других отрезках применят классический способ укладки. Также обустроят новые остановки для более удобной и безопасной посадки и высадки пассажиров.

Александр Юнкевич добавил, что из-за интенсивного движения грузового и легкового транспорта покрытие на этом перекрестке значительно износилось. Из-за проседания и разрушения дорожного полотна здесь регулярно возникали пробки, поэтому было принято решение комплексно обновить как трамвайные пути, так и дорожную инфраструктуру.

Параллельно продолжается реконструкция улицы Инженерной на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Василия Слипака.

По словам представителя подрядчика, работы выполняются с учетом принципов безбарьерности и доступности для маломобильных групп населения. Здесь демонтируют старое покрытие, обустроят более 8 тысяч квадратных метров новых тротуаров, создадут систему водоотвода, установят современное освещение и элементы благоустройства.

Также на объекте обновят инженерные сети, обустроят зеленые зоны и места для отдыха. Завершить все работы при благоприятных условиях планируют осенью.