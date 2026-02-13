Бесперебойная связь в кризисных условиях: в Днепре провели учения с использованием муниципальной цифровой системы радиосвязи

В Днепре провели штабные учения с использованием муниципальной цифровой системы радиосвязи. Тренировки состоялись в городском совете и были направлены на отработку взаимодействия служб в случае чрезвычайных ситуаций, ракетных ударов РФ, аварий, длительных отключений света и перебоев в работе критической инфраструктуры. Во время учений проверили скорость обмена информацией и координацию действий между подразделениями.

"Муниципальная цифровая система радиосвязи – это важный элемент безопасности города. Она позволяет службам оперативно коммуницировать между собой, быстро принимать решения и координировать действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Учения показали, что система работает стабильно и обеспечивает слаженное взаимодействие даже в сложных условиях", – отметил начальник управления по вопросам гражданской защиты департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского горсовета Вячеслав Винник.

Он подчеркнул, что для эффективной и бесперебойной коммуникации используют две независимые радиосети. Это позволяет поддерживать качественную связь между всеми службами, повышать оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и минимизировать риски для жителей Днепра.