Ассоциация городов Украины требует личных объяснений от министра Клименко после ответа Нацполиции Филатову

Национальная полиция засвидетельствовала свою полную бездеятельность относительно наличия информации о подготовке покушения на мэра Днепра в так называемом списке Зинченко и вместо честного ответа и признания ошибок занимается отписками. При этом сам министр внутренних дел Игорь Клименко год назад заявлял публично на основании найденных досье, что следующим является нардеп Бужанский. Это произошло сразу после громкого задержания Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион. Так почему же следователи полиции и руководитель МВД одни и те же досье Зинченко, который, вероятно, связан с российскими спецслужбами, считали достаточной информацией, чтобы предупредить публично нардепа Бужанского, но решили не предупреждать мэра Днепра Филатова и волонтера Стерненко, на которого в конце концов покушение было совершено?

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Как отмечает в своем материале "Днепр оперативный", тот факт, что в телефоне обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко было обнаружено досье, в частности, на Бориса Филатова, вызывает обеспокоенность у миллионной громады Днепра и местного самоуправления всей Украины, говорится в заявлении Ассоциации городов Украины.

Как известно, 26 июня во время заседания Шевченковского районного суда Львова по делу об убийстве Ирины Фарион были представлены данные, которые содержались в телефоне предполагаемого убийцы Зинченко. В частности, там были досье на активиста, волонтера Сергея Стерненко (на которого покушение было совершено впоследствии) и мэра Днепра Бориса Филатова. Эти данные в телефоне обвиняемого, который мог действовать вместе с сообщниками, свидетельствуют о разработке спецслужбами РФ планов и подготовке покушений на известных в Украине общественных деятелей, ведь в гаджете задержанного содержалась подобная информация и об убитой Фарион.

При этом Национальная полиция, получив указанные данные фактически сразу после убийства Ирины Фарион (летом 2024 г.), почти за год никоим образом не сообщила и не предупредила никого из указанных лиц о возможной угрозе. После того, как стали известны такие досадные обстоятельства, мэр Днепра Борис Филатов обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко: "Почему я, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден работниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко? ...Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов?"

Двойные стандарты

Реакция правоохранителей оказалась удивительно странной: вместо того, чтобы признать собственную ошибку, Нацполиция прислала откровенную отписку: "По результатам установления всех объективных обстоятельств в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета".

При этом имеется вопиющее несоответствие: данные с телефона предполагаемого убийцы Зинченко, в т.ч. указанные досье, были представлены правоохранителями в суде по делу об убийстве Ирины Фарион как доказательная база. Поэтому для суда следователи полиции (и сам суд) рассматривают и изучают досье Зинченко с полной серьезностью, подали их как доказательства, однако никоим образом не считают целесообразным сообщить об угрозах другим потенциальным жертвам – мол, "не получена информация".

Вскоре после задержания обвиняемого Зинченко в июле 2024 года именно министр внутренних дел Клименко сделал публичное сообщение о том, что следующей жертвой должен был стать нардеп Бужанский. И сделано это заявление министра было именно на том основании, что следователи МВД нашли в телефоне Зинченко досье на Бужанского.

"Бесконечно благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью", – отмечал нардеп Бужанский.

Возникает вопрос: каким образом досье на Бужанского в телефоне задержанного стало информацией, свидетельствующей о подготовке его убийства, а такие же досье на Стерненко и Филатова перестали быть информацией, которая бы свидетельствовала о подготовке покушения на убийства?

Покушения продолжаются – полиция отмалчивается!

Факты и события свидетельствуют, что игнорировать планы вероятных покушений и не сообщать о них публичным лицам, оказавшимся в зоне риска, было крайне непрофессионально со стороны Нацполиции. Так, в марте 2025 г. в Днепре неизвестные лица установили камеру видеонаблюдения возле официального офиса мэра Днепра: об этом факте было сразу сообщено уполномоченным лицам МВД Украины, однако никакой реакции на это не последовало, отметил Борис Филатов.

Также в марте 2025 года был убит одесский активист Демьян Ганула, который долгое время получал угрозы и обращался в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему защиту, однако безрезультатно. В мае было покушение на Сергея Стерненко, который получил огнестрельное ранение, а нападавшая была задержана Службой безопасности Украины на месте совершения преступления.

Поэтому полное игнорирование ответственными лицами полиции обнаруженных в телефоне вероятного убийцы досье на известных в Украине людей и бездействие в течение почти года могут свидетельствовать о злонамеренном равнодушии и некомпетентности. Которая происходит в интересах спецслужб РФ.

Филатов продолжает публичное давление

Из-за пренебрежительных отписок со стороны Нацполиции и отсутствия реакции профильного министра Борис Филатов повторно обратился к главе МВД, который почти в течение недели никак не отреагировал на обращение мэра Днепра – прифронтового города-миллионника.

"Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова.

Даже непублично – хотя основания были одинаковые.

Не так ли, уважаемый Игорь Владимирович?

Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны работников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко".

Среди прочего мэр Днепра адресовал министру внутренних дел следующие вопросы:

"Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне вероятного убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?"

Со своей стороны Ассоциация городов Украины в своем обращении требует от главы МВД предоставить информацию об указанных фактах и принятых министерством мерах для предотвращения незаконных действий в отношении громады Днепра и в случае возникновения подобных угрожающих обстоятельств для других представителей местного самоуправления. Для этого Игорь Клименко приглашен принять участие в заседании правления Ассоциации городов Украины для обеспечения сотрудничества с органами местного самоуправления 1073 громад Украины.