7 оправдательных приговоров за две недели: Филатов оценил последствия дел против мэрии Днепра

После лет судебных процессов 23 марта в Днепре вынесли очередной оправдательный приговор по делу о якобы хищении бюджетных средств. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что суды один за другим оправдывают должностных лиц и работников горсовета, против которых дела открывали еще несколько лет назад – в частности в период местных выборов.

Видео дня

По его словам, только за последние две недели оправданы семь человек – от заместителя городского головы до исполнителей муниципальных подрядов. В целом таких дел было почти 300.

Филатов считает, что уголовные производства против представителей местного самоуправления имели политический характер. По информации, которую ранее распространяли СМИ, в 2020 году один из народных депутатов от "Слуги народа", который сейчас находится под следствием НАБУ, требовал от городского головы и его команды не участвовать в выборах, угрожая давлением и уголовными делами. После отказа, по словам мэра, началось массовое открытие производств против должностных лиц горсовета, коммунальных предприятий и подрядчиков.

Он также отметил, что открытие дел сопровождалось активной информационной кампанией. Правоохранительные органы публиковали громкие сообщения, а отдельные блогеры и активисты распространяли обвинения еще до решений суда, что, по его мнению, нарушало принцип презумпции невиновности.

Мэр Днепра поставил вопрос об ответственности тех, кто распространял недостоверную информацию и участвовал в дискредитации представителей местного самоуправления.

По его словам, дела годами рассматривались в судах, и все это время обвиняемые вынуждены были доказывать свою невиновность. При этом, несмотря на смену исполнителей в правоохранительных органах, сами производства не закрывались.

Филатов также заявил, что даже во время полномасштабной войны после закупок горсовета для нужд ВСУ правоохранители открывали новые уголовные дела.

В то же время сейчас правоохранительные органы не комментируют оправдательные приговоры, которые выносят суды.

Городской голова добавил, что после первых семи оправданных решений ожидаются и следующие. Он отметил, что люди, которых признали невиновными, получат компенсации от государства. В то же время ключевым, по его мнению, остается вопрос ответственности тех, кто инициировал эти дела.

Таким образом, остается открытым вопрос, кто будет отвечать за многолетнее давление, судебные процессы и репутационные потери должностных лиц и работников горсовета Днепра.