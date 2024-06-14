60 % вынужденных переселенцев, остановившихся в Днепре, имеют работу

Днепр – лидер по трудоустройству ВПЛ в Украине. Наталья Косяк приехала в Днепр из Бахмута. Сейчас она преподает в одной из частных школ города английский. До переезда работала учительницей английского и французского.

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"Вся моя сознательная жизнь была связана с Бахмутом. Столько было планов, грез… Но когда начались массированные обстрелы и во дворе увидела неразорванный снаряд, то поняла, что надо ехать. Сначала остановились в одном из маленьких городков Винницкой области. А потом переехали в Днепр. Искала работу и увидела, что нужные учителя в частную школу", – делится женщина.

Она учительствует уже год. Учит 10-е и 11-е классы английского языка.

"Коллектив очень приятен. Помогают в реализации собственных идей", – добавляет Наталья.

В образовательном холдинге, где она работает, уже трудоустроено более 50 вынужденных переселенцев.

"Устраивать на работу переселенцев начали с августа 2022 года. Не знали, каким будет первый учебный год в условиях полномасштабного вторжения. Ведь сначала работали как шелтер, а впоследствии уже начали учебный процесс. Со своей стороны мы поддерживаем переселенцев как можем. Для наших работников-переселенцев снимаем жилье. Потому что понимаем, как тяжело на первых порах начинать жизнь на новом месте, часто с нуля. У нас есть открытые вакансии: учителя английского, украинского языка, математики. Нужны бухгалтеры и другие", – прокомментировала Ольга Цвигун, генеральный директор и соучредительница Образовательного холдинга "Логос".

Также переселенцы работают в департаментах, коммунальных предприятиях, подчиненных Днепровскому городскому совету.

"Мэрия Днепра стала одним из лучших работодателей города. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в городской совет и коммунальные предприятия трудоустроились 1131 ВПЛ", – рассказала Татьяна Янушкевич, глава инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Нашла работу в отделе Днепровского городского территориального центра в Индустриальном районе Елена Грибанова. Она до 2022 года жила в Авдеевке на Донетчине.

"Работала до последнего в городском социальном центре. Я живу этой работой уже больше 20 лет! Однако из-за того, что город бомбили, с семьей переехали в Днепр. Благодаря большому опыту трудоустроилась здесь. Работа нравится. Коллектив меня принял, условия – прекрасны. Не останавливаюсь, иду дальше уже в Днепре", – рассказала Елена Грибанова, заместитель начальника отдела упомянутого терцентра.

"Сейчас в Днепре 95 873 ВПЛ – трудоспособные. Днепр остается лидером по трудоустройству. Имеют работу до 60%, то есть 57524 вынужденные переселенцы. Это по информации, которая располагает военными администрациями Мариуполя, Северодонецка, Луганска, Мелитополя и других общин, релокировавшихся из временно оккупированных или прифронтовых регионов", – добавила Татьяна Янушкевич.

За время полномасштабного вторжения благодаря созданному инспекцией по труду и занятости населения ДМР первому в Украине муниципальному телеграмм-каналу https://t.me/Work_DniproUA было трудоустроено более 27 тыс. человек.

"Более того, инспекция по вопросам труда вместе с самыми активными работодателями города фактически с первых месяцев войны проводила встречи, нетворкинги "еВакансия.еРабота" в шелтерах, местах выдачи помощи, при военных администрациях. Работа проводилась в каждом из пунктов компактного поселения ВПЛ, пунктах выдачи гуманитарной помощи, чтобы донести информацию о свободных вакансиях в Днепре и возможности переобучения на самые востребованные специальности", — подытожила Татьяна Янушкевич.