100 FPV-дронов и награды из Днепра передали 7-му корпусу быстрого реагирования ДШВ ВСУ

Ко Дню Конституции Украины в Днепре прошли торжества, в ходе которых военнослужащим 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ вручили награды и передали сертификат на 100 FPV-дронов.

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Беспилотники были приобретены в рамках городской программы софинансирования: 25 % стоимости покрыла благотворительная организация, а 75 % – город Днепр. Эти "птички" отправятся на Покровское направление, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

"Вооруженные Силы Украины стоят на защите нашего государства и нашей Конституции. Именно благодаря их заслугам мы живем по украинскому Основному Закону, а не по "конституции" Путина, в которую он на бумаге вписал наши области и Крым. 7-й корпус десантно-штурмовых войск, который сейчас выполняет самые сложные задачи на Покровском направлении, – это мощное боевое соединение. И у Днепра с 7-м корпусом ДШВ особые отношения: наш город является домом для самого корпуса, его военнослужащих и ветеранов. Буквально сегодня одной из боевых частей – 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде – был вручен сертификат на 100 дронов, которые прямо сейчас летят уничтожать врага. Думаю, днепряне будут рады, что эти 100 действующих дронов найдут свои цели, наша Конституция будет защищена, и Днепр будет в безопасности", – отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

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Также защитники получили почти полсотни государственных и муниципальных наград. Это мотивирует бойцов и вдохновляет их на дальнейшую борьбу. Военнослужащие 7-го корпуса ДШВ получили 30 наград от мэра Днепра Бориса Филатова и 15 наград от командира 7-го корпуса ДШВ полковника Евгения Лисичука. Кроме того, наши защитники и защитницы получили ценные подарки от руководства 7-го корпуса и от "Международного благотворительного фонда "7-й корпус десантно-штурмовых войск"".

Среди тех, кто получил награду – памятную медаль "Защитнику Отечества" от мэра Днепра – заместитель командира батальона логистики по морально-психологическому обеспечению 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, майор Карина Кулик. Она защищает Украину с начала 2021 года: прошла путь от младшего лейтенанта в 58-й бригаде до заместителя командира батальона в 78-й ОДШБр. Помимо службы, офицер активно координирует взаимодействие с местными общинами для обеспечения подразделений техникой.

"Это моя первая награда за шесть лет службы, поэтому впечатления просто невероятные. Я даже не знала о награждении – для меня это стало настоящим сюрпризом. Очень приятно, что мою работу заметили и так высоко оценили. Помимо службы в батальоне логистики, я также занимаюсь общим взаимодействием: сотрудничаю с мэриями разных городов, поселковыми советами и территориальными общинами. Благодаря этому сотрудничеству нашей бригаде активно помогают средствами, передают дроны, генераторы и всё то, в чём сегодня больше всего нуждается воинская часть на передовой", – поделилась эмоциями защитница Карина Кулик.