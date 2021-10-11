Вместо ям будет хорошая дорога: по программе Зеленского начался ремонт на въезде в Черкассы

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался ремонт дороги на въезде в Черкассы со стороны каневского направления. В ходе ремонта будут обновлены улицы Каневская и Дахновская.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Вместо маневрирования между ямами, въезд в город с каневского направления будет комфортным", - написал он.

Дорожники уже демонтировали старое покрытие, сейчас устанавливают борта.

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Скичко рассказал, что ремонт простирается и дальше в направлении из Черкасс в Канев. Так, дорожники восстанавливают 10-километровый участок пути Р-10 /Р-09/ - Черкассы - Чигирин - Кременчуг. В прошлом году по президентской программе на этом пути обновили первые 30 километров.

Всего в этом году "Большая стройка" охватит более 360 км дорог Черкасской области.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" завершится тогда, когда будут не только построены все инфраструктурные объекты, но и восстановлены объекты исторической, культурного наследия, к которым ведут новые пути.