В Черкасской области открыли арт-объект из стали Метинвеста

Арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста, открыли в Черкасской области 23 августа, в канун 30-й годовщины Независимости страны.

Об этом сообщается на сайте холдинга.

Комплекс расположен в географическом центре Украины – селе Марьяновке Звенигородского района. До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса – почти 5 тысяч квадратных метров, высота – более 5 метров.

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"Сердце Украины" создано по принципам безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для слабослышащих людей.

Для строительства арт-объекта Метинвест поставил более 66 тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях Группы – ММК имени Ильича и "Азовстали".

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник – день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, которые символизируют наши 24 области и наш Крым", – заявил во время торжественного открытия арт-объекта президент Украины Владимир Зеленский.

О причинах, сподвигших Метинвест реализовать амбициозный арт-проект, а также о его смысловой нагрузке рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа Метинвест создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", – объяснил Рыженков.

В сооружение масштабного арт-объекта не было вложено ни копейки бюджетных денег. Все расходы по превращению неприметного ранее "географического центра Украины" в интересную для туристов точку взяли на себя меценаты.

"Мы хотели создать к 30-летию нашей Украины что-то особенное. Мы должны не только помнить прошлое, но и создавать настоящее. Я был неприятно удивлен, когда впервые увидел на Черкасщине "географический центр Украины": неприметный и недостроенный памятный знак посреди поля... Поэтому мы решили создать там уникальный арт-объект: символично объединить всю Украину в одном месте силы. Возвели его без копейки бюджетных средств. Приятно, что нашлось много неравнодушных предпринимателей, которые загорелись нашей идеей. Это не только черкасские компании, но и всеукраинские. Я благодарен каждому меценату!" – подчеркнул глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за 15 лет работы Группа Метинвест с учетом ассоциированных компаний произвела 179 млн тонн стали. Из этого металла построено множество объектов в Украине и по всему миру. В частности, это новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, небоскреб The Shard в Лондоне, культурный центр The Shed и транспортный хаб The Oculus в Нью-Йорке, крупнейший в мире парусник Flying Clipper и многое другое.