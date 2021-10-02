Итак, неделю назад из автоматического оружия (!) в центре города (!) днем (!) расстреляли (!) человека.

Если говорить безотносительно к персоналиям (о них я писал неделю назад) – это, конечно, полный треш. Я даже не буду использовать клише типа "резонансно\громко\и т.п.".

Что мы имеем за неделю?

Далее текст на языке оригинала.

Брифінг поліції? (ну, типу там, розслідуємо, шукаємо, план-перехват то-сьо) - Ні.

Брифінг\заява СБУ? (Чувак, який стріляв, на хвилинку, мав нашивку СБУ і перед тим, як зайти у кав’ярню, викрикнув: "працює СБУ". Саме тому охоронці Козлова підняли руки ) - Ні.

Видео дня

Заява міської влади? (Мерія - за 300 метрів від місця вбивства. Мерія поширює інфу, що Черкаси в 10-ці найкомфортніших міст країни, Анатолій Васильович заявляє, що далі буде тільки краще) – Ні.

Заява обласної влади? (100 метрів від місця вбивства. Добра половина чиновників ОДА кожного дня споживають каву у цій же кав’ярні) – Ні.

Норм, комфортно. Всім, окрім людей, які тоді сиділи у закладі, і яких тепер треба викачать яйцем.

Йдем далі. На місцевих виборах 2020-го року у програмах більшості партій був пункт "Безпека" або "Безпечне місто" (ЄС, "Голос", "Черкащани", "За майбутнє", "Слуга народу").

Пройшов рік. То шо там з безпекою? В плані технічної реалізації, маю на увазі.

На сьогодні зроблена лише ПКД за 1,5 млн.

У квітні двічі оголошували тендер на роботи на 26 млн грн. Із першого разу не вийшло. З другого – теж. Замовник пробував відмінити тендер, але переможець аукціону оскаржив це рішення у АМКУ.

Нічо, замовник оголосив третій раз у вересні. Ціна трошки підросла. Тепер уже на 29 млн грн. Договору теж поки нема.

Таким чином на сьогодні є дві незакриті\незавершені закупівлі, які виграли різні фірми.

Ну, короче, ми в безпеці. По самі вуха)

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