Черкасский горсовет поддержал просьбу Зеленского о закрытии неба над Украиной. Документ

Исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение об обращении в поддержку просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной. В документе отметили, что цена промедления – очень высока.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета. Обращение адресовали правительствам и парламентам стран-членов НАТО, послам и дипломатическому корпусу всех государств НАТО и другим должностным лицам за рубежом, от которых зависит принятие важного для Украины решения.

"Тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады – такова цена промедления в ситуации с закрытием неба", – говорится в тексте.

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Напомним: большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной. Последнее необходимо нашему государству для защиты от ударов с воздуха со стороны России. 74% опрошенных поддержали создание бесполетной зоны над Украиной, а 80% – за бойкот российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Альянс в нерешительности, самогипнозе и слабости. По его словам, гипотетический конфликт с Россией там поставили выше реальных смертей украинцев. Глава государства отметил, что гибель каждого украинца от российских бомб и ракет будет также на совести тех, кто отказал Украине в просьбе ввести бесполетную зону над нашим государством.

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