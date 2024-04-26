Дома оказались отрезанными от суши: в Черкасской части часть жителей села пришлось эвакуировать из-за подтопления. Фото и видео

В Черкасской области из-за весеннего половодья подтоплены жилые дома и дворы жителей села Крещатик Мошневской громады Черкасского района. От подтоплений страдают также жители Золотоносского района.

В обоих районах объявлен оранжевый уровень опасности, спасатели возводят заградительные дамбы и оказывают помощь людям, оказавшимся в отрезанных водой домах. О ситуации на вечер 25 апреля рассказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Под занавес дня об еще одном испытании для Черкасщины. Большой водой. Уровень опасности все еще остается оранжевым. По информации на вечер, в Черкасском районе подтоплено 13 домов и 37 дворов. Также несколько домовладений заведены на Золотонищине. Плюс поля и луга в обоих районах, общей площадью более 500 га", – отметил чиновник.

Он рассказал о том, как местные власти совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям прилагают усилия для сдерживания стихии и защиты людей. Там, куда "большая вода" еще не добралась, принимают меры предосторожности.

"В частности, спасатели вместе с курсантами укрепляют и возводят заградительные дамбы, где это возможно и действенно. Также постоянно на связи с жителями, чьи дома отрезаны водой. Готовы оказать нужную помощь и доставить продукты с водой. Штаб продолжает круглосуточную работу. Оперативно- мобильные группы мониторят ситуацию", – добавил Табурец.

Из села Крещатик, где водой залило одну из улиц, по данным ГСЧС в Черкасской области, часть жителей была эвакуирована, впрочем желающих покинуть свои дома немного даже среди семей с детьми. Оставшимся доставили продукты и лекарства.

В других населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов водой залило подвалы и дворы, поля и луга, а также дороги. В том же селе Крещатик местные голыми руками ловят рыбу прямо на собственных подворьях.

В обоих районах с 24 апреля объявлен оранжевый уровень угрозы.

По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, наводнение этого года не является естественным процессом.

"Расчеты максимальных расходов воды, объем половодья можно произвести в Киевскую ГЭС. Далее по каскаду вода срабатывается по решению соответствующих органов. Уровень воды на каскаде гидроэлектростанций определяет Укргидроэнерго. От его решения зависит, какое количество воды будут срабатывать для нужд энергетики страны", – пересказывает объяснение синоптика местное издание "18000".

Постригань добавил, что у Каневской ГЭС есть водомерный гидрологический пост, где мониторят уровень воды дважды в сутки. И с 23 апреля уровень воды возле Канева вырос на полтора метра.

"24-26 апреля возможен дальнейший рост уровней воды с содержанием затопления поймы и достижением отметок частичного затопления территорий в отдельных приречных населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов Черкасской области", – рассказал начальник Черкасского облгидрометцентра.

В ГСЧС попавшим в зону подтопления напомнили о правилах безопасности. Так, спасатели настойчиво советуют:

не пользоваться электроприборами, пока не высохнет полностью здание;

обязательно кипятить воду, особенно, если она из подтопленных источников;

продезинфицировать все имущество: подтопленную одежду, посуду и т.п.;

не употреблять продукты, которые были затоплены;

избавиться от продуктов и консервации, которая была затоплена и повреждена.

Кроме того, поскольку из-за подтопления есть риск обрушения домов, необходимо проверить, не образовалась ли пропасть в помещении и вокруг здания. Под давлением воды может разбиться стекло. Также вода может засорить территорию опасными обломками и мусором.

В Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней также отмечают очистку колодцев после того, как вода спадет: хотя вода отошла, колодцы остаются загрязненными. Необходимо очистить, опорожнить колодец и продезинфицировать воду.

Тем, чьи дома затапливает вода, следует:

собрать документы, лекарства, ценные вещи, продукты;

выключить в доме электро- и газоснабжение;

закрыть окна и двери, по возможности на первом этаже защитить окна и двери досками;

выпустить скот – дать возможность ему самостоятельно спастись;

по возможности немедленно покинуть зону подтопления;

подняться на верхние этажи дома или на чердак, до прибытия спасателей находиться там, сигнализировать, чтобы привлечь к себе внимание;

попав в воду, снять с себя тяжелую одежду и обувь.

Напомним, на днях в Украине прошли цветные дожди. Окрашенные частицами пыли из самой большой пустыни мира осадки фиксировались в центральных и южных регионах нашего государства.

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