В Черкассах директор дворца молодежи обозвала родителей 'ублюдками' за необычные имена детям

Директор Черкасского городского дворца спорта оскорбила родителей детей с необычными именами. Она назвала их "ублюдками" и "дол***бами".

Речь идет об Елене Петровой. На ее комментарий в Facebook обратил внимание бывший секретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий, опубликовав соответствующий скриншот (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"В Черкассах есть такое лицо, которое на своей странице назвала родителей, которые дали имя своему ребенку, "дол***бами" и "дебилами". Ее фамилия Елена Петрова", – написал он.

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Радуцкий попросил заместителя мэра Анастасию Чубину обратить внимание на инцидент. По его словам, женщина должна уволиться из-за скандала.

В то же время ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики горсовета Богдан Белов. Он отметил, что с Петровой проводится воспитательная работа.

"Ситуация неприятная. Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем я уверен, что таких комментариев не будет", – приводит его слова местный сайт "Прочерк".

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