Закон о 'евробляхах' ставит Украину на паузу – нардеп от 'Голоса'

Законопроект о растаможивании автомобилей на еврономерах, или "евробляхах", принятый Верховной Радой в первом чтении, противоречит принципам, по которым живет цивилизованный мир.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделала нардеп от партии "Голос" Леся Василенко. "Очень жаль, что в Верховной Раде принимаются такие инициативы, которые ставят на паузу шанс украинцев на чистый воздух и на жизнь в безопасной окружающей среде", – подчеркнула она.

По мнению нардепа, этот законопроект о растаможивании "евроблях" ставит в неравные условия тех автовладельцев, которые вовремя выполнили нормы закона, и тех, кто решил дождаться удобного случая, чтобы платить меньше.

"Должны быть правила, правила единые для всех. Сейчас получается такая ситуация, что часть владельцев автомобилей выполнила нормы закона, оплатила все сборы, а часть решила подождать, поблокировать столицу, подавить различными способами на народных депутатов и добиться своей отсрочки", – заметила она.

"Но у меня один вопрос к этому законопроекту, тем, кто за него голосовал, к владельцам этих автомобилей: в какой стране мы хотим жить?" – сказала Василенко.

В этом контексте она напомнила о том, что Украина взяла на себя международные обязательства экологического характера. В частности, по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов.

"Украина везде декларирует свою приверженность, свои обязательства по европейскому зеленому курсу, по Парижскому климатическому соглашению. Они заключаются в том, что мы должны сокращать выбросы парниковых газов. Мы их не придерживаемся таким образом и близко", – подчеркнула нардеп.

В то же время она отметила, что ряд европейских стран уже в 2035 году запретит использование авто, работающих на ископаемых видах топлива.

"Весь цивилизованный мир идет семимильными шагами к запрету автомобилей, использующих бензин, газ, дизель. В 2030 году начнут запрещать их продажу в Великобритании, Норвегии, Швеции, Голландии и других странах. В 2035 году в цивилизованном мире, на который мы равняемся, их снимают с дорог", – сообщила Василенко.

"В Украине и дальше весь этот металлолом будет заполонять улицы крупных городов, которые будут просто задыхаться в выхлопных газах", – констатировала она.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект партии "Слуга народа" №4643-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства". Он предусматривает уменьшение стоимости растаможки отдельных "евроблях" вдвое.