Зачем оставлять руль авто перевернутым: знают не все водители
Некоторые водители часто оставляют руль в перевернутом состоянии. Новичкам иногда трудно догадаться, какая от этого польза.
На самом деле, причин несколько. Руль сконструирован таким образом, чтобы водитель мог определить угол поворота колес, не выходя из авто. И большинство водителей выравнивают положение колес после остановки. OBOZREVATEL разбирался, почему другие используют интересный лайфхак, оставляя руль перевернутым.
Перевернутый руль – прием, который может пригодиться для предотвращения столкновений на тесных стоянках. Таким образом, колеса будут выступать за пределы кузова.
Представим ситуацию: водитель припаркованного вблизи авто не рассчитал расстояние и случайно задел вашу машину. С вывернутым рулем удар придется не по металлической поверхности, а по покрышке. Пользователи соцсетей говорят, что в теории таким образом можно избежать дорогостоящего ремонта, ведь заменить шину и резину дешевле, чем рихтовать капот.
Еще один плюс вывернутого руля на тесной стоянке – выезд из нее. Если авто неподвижно, колесо, не усиленное специальными механизмами, бывает трудно повернуть, особенно при нехватке места на парковке. А при предварительной установке колес в нужном положении достаточно будет лишь нажать на педаль газа.
Также руль рекомендуют оставлять перевернутым, если вы паркуете авто на спуске. При внезапном движении транспортное средство упрется в заграждение, если вывернуть колеса в сторону бордюра.
И последняя причина актуальна летом: оставляя руль в перевернутом состоянии, часть, где обычно находятся ладони водителя, будет находиться в тени. Это будет предотвращать перегрев.
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